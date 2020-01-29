Nokia 400 стане першим апаратом на версії Android для кнопкових телефонів

HMD Global готує телефон Nokia 400 4G: відповідна інформація з'явилася на сайті Wi-Fi Alliance. В ролі операційної системи вказана GAFP, яка може бути спеціальною версією Android для кнопкових пристроїв.

У вересні 2019 року в мережі з'явилося відео, яке демонструє кнопковий телефон, дизайном схожий на пристрої Nokia, з незвичайною операційною системою з підтримкою "Google Асистента". Тоді зазначалося, що це перероблена версія Android. У ролику в розділі About Phone телефону також згадувалася фраза Iron GAFP (зараз повна версія запису видалена).

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Що відомо про GAFP

Телефон без сенсорного управління нібито під системою Android демонструвався також у липні 2019 року.



Спеціальна версія Android для кнопкових телефонів може з'явитися вже незабаром

З усіх відомих даних можна зробити висновок про те, що Nokia працює над проєктом телефону з новою версією ОС Android, яка створена спеціально для кнопкових апаратів. Що ж стосується розшифровки GAFP, фахівці вважають, що за абревіатурою ховається Google Android for Feature Phones.

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