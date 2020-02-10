Nokia N9 повертається: компанія перевипустить легендарний смартфон

Ще рік тому з'явилися перші чутки про те, що компанія HMD Global вирішила відродити ще один легендарний телефон Nokia. Тепер же китайські ЗМІ підтверджують, що нова Nokia N9 скоро буде представлена офіційно під назвою Nokia N9 Remastered Edition.

Телефон Nokia N9 був випущений в листопаді 2011 року. Це перший смартфон компанії, який вийшов після відмови Nokia від використання операційної системи Symbian.

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Легендарний смартфон працював під управлінням операційної системи Meego – спільної розробки Nokia та Intel. Згодом в тому ж році Nokia оголосила про те, що її телефони не будуть використовувати операційну систему Meego. В результаті Nokia N9 став єдиним телефоном компанії на цій платформі. У липні 2012 року на Nokia N9 вдалося запустити Android 4.1 Jelly Bean.



Смартфон Nokia N9

Смартфон пропонував революційний на той момент дизайн, при якому на передній панелі не було ніяких апаратних або сенсорних клавіш і був справжнім флагманом в 2011 році.

Рендери Nokia N9 Remastered Edition або Nokia N9 2020 не є офіційними. Це дизайнерське бачення того, як може виглядати смартфон, повідомляє Mydrivers.

Рендери майбутньої Nokia N9 2020

Коли покажуть смартфон

Цілком можливо, смартфон представлять на Mobile World Congress 2020.

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