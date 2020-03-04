Nokia підготувала щось цікаве, але тримає інтригу

Заступник генерального директора HMD Global Юхо Сарвікас на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter офіційно повідомив про прес-конференцію, яка пройде в Лондоні 19 березня.

Він натякнув, що компанія приготувала для шанувальників дещо особливе, а також опублікував невеликий тизер, в якому згадується якийсь секрет. Про нього нам розкажуть через два тижні.

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No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020

Відомі анонси Nokia

За попереднім планом, HMD Global мала представити смартфони Nokia 8.2 5G, 5.2 і 1.3, а також кнопкові телефони Nokia 400 4G під час виставки Mobile World Congress 2020. Однак коли виставка була скасована, прес-конференцію Nokia теж відклали на пізніший час.

27 лютого на сайті організації Wi-Fi Alliance з'явилося три нових пристрої Nokia з модельними номерами TA-1223, TA-1227 і TA-1229. Сторінка сертифікації показує, що всі три телефони поставляються з операційною системою Android 10 і підтримують двохдіапазонний Wi-Fi.



Nokia представить низку моделей на платформі Android 10

До слова, багато виробників, включаючи Xiaomi, Redmi, Huawei, Honor і інші компанії, змінили формати своїх прес-конференцій на онлайновий через спалах коронавірусу.

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