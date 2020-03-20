Nokia представила три нових смартфони й оновлену легенду: характеристики та ціни

Компанія HMD Global провела онлайн-презентацію, на якій представила відразу чотири нових пристрої. Флагмана серед них немає, але є міцний середнячок і мобільний телефон з минулого.

Що стосується новинок, то це Nokia 8.3 5G і Nokia 5.3. Вони точно отримають Android 11 і навіть 12. Далі розбиратимемось детальніше щодо кожної з моделей.

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Nokia 8.3 5G

Ця модель, як зрозуміло з назви, підтримує мережі 5G. Вона отримала екран з діагоналлю 6,81 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ та технологією Always-on HDR, яка гарантує яскраву й соковиту картинку. В дисплей вбудована фронтальна камера на 25 Мп. Сканер відбитків захований у кнопці живлення збоку.



Новинка від Nokia отримала непогані характеристики

Серцем ґаджета став процесор Snapdragon 765G, доповнений 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті й 64 або 128 ГБ вбудованої. Є всі сучасні комунікації, в тому числі NFC для безконтактної оплати. Місткість акумулятора – 4 500 мАг. При цьому важить пристрій значні 220 грамів.

Відеоанонс Nokia 8.3 5G:

Основна камера смартфона отримала 4 датчики: на 64 Мп, 12 Мп (з ширококутною оптикою), 2 Мп (глибина й різкість) і 2 Мп (макро). Є можливість зйомки в 4К і підтримка режиму Action-камери, що компенсує вібрації і тряску під час запису відео в 60 fps. Ціна Nokia 8.3 5G – 599 євро.

Nokia 5.3

Це вже модель нижча за класом. Апарат отримав схоже оформлення задньої панелі і камеру з чотирма датчиками, але дисплей тут вже менший – 6,55 дюйма, та й камера не в отворі, а в краплеподібному вирізі. Вона на 8 Мп. За продуктивність відповідає Snapdragon 665 без підтримки 5G. Обсяг ОЗП склав 4 ГБ, вбудованої пам'яті – 64 ГБ.



Друга новинка – бюджетник з непоганою камерою та NFC

Смартфон отримав акумулятор на 4 000 мАг. Датчик NFC теж є. Тильна камера охоплює сенсори на 13 МП, 5 МП (118°), 2 Мп (макро) і 2 Мп (датчик глибини). Під фотомодулем розміщений сканер відбитків пальців. Також передбачена окрема кнопка для запуску Google Assistant збоку. Ціна Nokia 5.3 – 189 євро.

Відеоанонс Nokia 5.3:

Nokia 1.3

А це вже ультрабюджетний смартфон з процесором Qualcomm QM215, 1 ГБ оперативної пам'яті й 16 ГБ вбудованої пам'яті. Екран – 5,71 дюйма з роздільною здатністю HD+, співвідношенням 19:9 та вирізом під фронтальну камеру на 5 Мп. Основна камера одна з роздільною здатністю 8 Мп й спалахом.



Ультрабюджетник Nokia 1.3

Задня панель у смартфона змінна, вона дозволяє витягувати акумулятор на 3 000 мАг. Виробник зазначив, що Nokia 1.3 в майбутньому зможе оновитися до Android 11 Go. Ціна моделі – 89 євро.

Відеоанонс Nokia 1.3:

Nokia 5310

Кнопковий телефон Nokia, створений за образом легендарного Nokia 5310 Xpress Music. Апарат отримав виділені клавіші керування музикою й потужні стереодинаміки. MP3-плеєр і FM-радіо, звичайно, підтримуються.



Повернення легендарної Nokia 5310 Xpress Music

Серцем гаджета став процесор MT6260А. Екран має діагональ 2,4 дюйма. Акумулятор знімний, на 1200 мАг, чого повинно вистачити на 22 години прослуховування музики або 22 дні роботи в режимі очікування. Ціна Nokia 5310 – 39 євро.

Відеоанонс Nokia 5310:

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