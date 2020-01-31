Nokia представить нові смартфони: розкрито дату презентації

Компанія HMD Global почала розсилати запрошення на свою пресконференцію в рамках виставки Mobile World Congress. Відбудеться вона в Барселоні 23 лютого 2020 року. Очікується, що саме там буде презентована низка моделей смартфонів Nokia.

Які саме смартфони покаже Nokia

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Фінська компанія не називає які саме моделі будуть презентовані, однак джерела раніше підтвердили, що компанія повинна представити, як мінімум, моделі Nokia 1.3, Nokia 5.2 і Nokia 8.2 5G, зазначає GSM Arena.

Nokia 8.2 5G

Дизайном задньої панелі і основною камерою Nokia 8.2 5G може бути схожий на торішній Nokia 7.2. Основний датчик зображення матиме роздільну здатність 64 Мп. Смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців. В Nokia 8.2 5G очікується акумулятор місткістю 3500 мАг, смартфон буде підтримувати швидку зарядку. Базова версія за 500 доларів буде оснащена 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Nokia 5.2

Цей смартфон буде пристроєм середнього класу. Він отримає однокристальну систему Snapdragon 632, а також рідкокристалічний екран діагоналлю 6,2 дюйма. У плані дизайну задньої панелі і камери Nokia 5.2 буде схожий на Nokia 6.2. У камері будуть встановлені датчики зображення роздільною здатністю 16 і 8 Мп, фронтальна камера повинна бути 8-мегапіксельною.

Також смартфон отримає акумулятор місткістю 3500 мАг. Базова версія буде оснащена 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті, вона буде коштувати 169 євро. Також вийде версія з 4/64 ГБ флеш-пам'яті, яка буде доступна не на всіх ринках.

Nokia 1.3

Це буде нова модель початкового рівня. Зовні смартфон нагадуватиме Nokia 2.3, він буде доступний в різних яскравих кольорах. Екран буде 6-дюймовим, Nokia 1.3 отримає бюджетну платформу MediaTek, 1 ГБ оперативної і 8 ГБ флеш-пам'яті. Місткість акумулятора складе 4000 мАг, він буде змінним. Ціна смартфона складе 79 євро.

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