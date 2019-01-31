Nokia випустить ще один кнопковий телефон: які його характеристики

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Nokia випустить ще один кнопковий телефон
Nokia випустить ще один кнопковий телефон / gizmochina.com

Бренд Nokia, що належить компанії HMD Global, готує до виходу новий кнопковий телефон. Його мають представити під час MWC 2019 Барселоні.

Як пише gizmochina, новинку представлять 24 лютого разом із довгоочікуваним флагманським смартфоном Nokia 9 та смарфтон Nokia 6.2.

Новий кнопковий пристрій від Nokia помітили у базі даних TENAA (китайське сертифікаційне агентство). Він оснащений TFT-дисплеєм з діагоналлю 2,4 дюйми та роздільною здатністю 240x300 пікселів.

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Також пристрій отримав 8 МБ оперативної та 16 МБ вбудованої пам’яті. Телефон підтримує microSD, тож сховище можна розширити до 32 ГБ.

Nokia TA-1139 отримав батарею ємністю 1020 мАг. Але цього достатньо, що пристрій працював на одному заряді близько тижня. Телефон оснащений однією камерою з роздільною здатністю 3 Мп.

Він буде доступний в червоному, сірому і чорному кольорах. Про його ціну поки нічого невідомо.

 

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
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