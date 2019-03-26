Тонкий ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 2019 представили офіційно: характеристики та ціна

Компанія Xiaomi представила тонкий та легкий ноутбук – Mi Notebook Air 2019 року. Новинка виконана в повністю металічному корпусі із мінімалістичним дизайном.

Дизайн. Як повідомляє Gizmochina, екран має розмір 12,5 дюйма по діагоналі і має роздільну здатність Full HD (1920 × 1080 пікселів). Ширина бічних рамок навколо дисплея складає всього 5,71 міліметра.

Читайте також: Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було

Габарити Xiaomi Mi Notebook Air 2019 становлять 292 × 202 × 12,9 міліметра, а вага – лише 1,07 кілограма. Передбачено два варіанти колірного виконання - сріблястий і золотистий.



Xiaomi Mi Notebook Air 2019 отримав потужний процесор Intel

Основні характеристики. "Серцем" ноутбука став процесор Intel Core 8 покоління: в залежності від модифікації застосовується чіп Core i3 або Core i5. Об'єм оперативної пам'яті складає 4 ГБ, місткість флеш-накопичувача – 128 ГБ або 256 ГБ.

Модель Mi Notebook Air 2019 має в своєму розпорядженні клавіатуру з підсвічуванням, аудіосистему Harman з двома динаміками, один симетричний порт USB Type-C, два порти USB Type-A і стандартний 3,5-міліметровий аудіороз'єм.



Xiaomi Mi Notebook Air 2019 дуже легкий та тонкий

Ціни на базові конфігурації такі:

Процесор Core i3 та накопичувач місткістю 128 Гбайт – 540 доларів (близько 14 600 гривень); Процесор Core i3 та накопичувач місткістю 256 Гбайт – 600 доларів (близько 16 200 гривень); Процесор Core i5 та накопичувач місткістю 256 Гбайт – 640 доларів (близько 17 200 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно