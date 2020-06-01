Нова функція Android 11 значно спростить використання смартфонів: відео
Google продовжує активну розробку мобільної операційної системи Android 11. Під час вивчення попереднього складання ОС ентузіасти виявили нову корисну функцію, відсутню в попередніх версіях.
Як працює нова функція
В Android 11 натискання й утримання клавіші живлення буде викликати велике системне меню, що займе весь екран пристрою, розповідає xda-developers.
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Який вигляд матиме системне меню
У користувача з'явиться доступ не лише до екранних кнопок перезавантаження й вимкнення, але й до інших функцій, таким як режим SOS, оплата з використанням Google Pay, та управління пристроями розумного будинку.
Відео нового системного меню Android 11
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Коли з'явиться нова функція
Google поки не анонсувала зазначену опцію – розробникам довелося вручну активувати API для її запуску. Однак за даними інсайдерів, компанія зарезервує екран меню вимкнення для ярликів домашньої автоматизації, які будуть відігравати важливу роль у складі нової операційки.
Коли покажуть Android 11
Очікується, що фінальна версія Android 11 буде представлена в третьому кварталі 2020 року.