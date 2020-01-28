Нова функція iPhone: тепер можна знімати одразу на дві камери

Під час презентації нової лінійки iPhone 11 компанія Apple анонсувала нову функцію для смартфонів – DoubleTake. Вона передбачає можливість запису одночасно на дві камери.

Як передає видання The Verge, програму DoubleTake вже можна безкоштовно завантажити в App Store.

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Деталі

Спершу користувач має вибрати, які дві камери будуть використовуватися при зйомці. Можуть бути задіяні фронтальна, камера з телеоб'єктивом (дворазовим збільшенням), ширококутна (з кутом огляду 120 градусів) або основна камери. Також потрібно вибрати, при якій частоті кадрів проводитиметься зйомка: 24, 25 або 50.

There is a new iPhone app called DoubleTake that lets you record from two cameras at once. Here’s a look. So cool!!! Download: https://t.co/UxztI95xD1 pic.twitter.com/1asvYeuLav — Rich DeMuro (@richdemuro) January 28, 2020

У режимі розділеного екрану DoubleTake можна розділити екран навпіл. На одну половину можна вивести зображення з фронтальної камери, а на іншу – основну камеру.

Окрім того, відео з однієї камери можна розмістити в маленькому віконці, а з іншої камери – на великому екрані. При цьому це маленьке вікно можна пересувати по екрану як захочеться.

У третьому режимі можна захоплювати зображення з основною і ширококутної камери. Відео з камер збережуться, як два різні записи.

На яких iPhone доступна

Функція DoubleTake доступна на пристроях з встановленою iOS 13. Однак. Її можна завантажити лише на новіші смартфони: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs і Xr.

Як працює функція DoubleTake: відео

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