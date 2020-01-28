Нова функція iPhone: тепер можна знімати одразу на дві камери
Під час презентації нової лінійки iPhone 11 компанія Apple анонсувала нову функцію для смартфонів – DoubleTake. Вона передбачає можливість запису одночасно на дві камери.
Як передає видання The Verge, програму DoubleTake вже можна безкоштовно завантажити в App Store.
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Деталі
Спершу користувач має вибрати, які дві камери будуть використовуватися при зйомці. Можуть бути задіяні фронтальна, камера з телеоб'єктивом (дворазовим збільшенням), ширококутна (з кутом огляду 120 градусів) або основна камери. Також потрібно вибрати, при якій частоті кадрів проводитиметься зйомка: 24, 25 або 50.
- У режимі розділеного екрану DoubleTake можна розділити екран навпіл. На одну половину можна вивести зображення з фронтальної камери, а на іншу – основну камеру.
- Окрім того, відео з однієї камери можна розмістити в маленькому віконці, а з іншої камери – на великому екрані. При цьому це маленьке вікно можна пересувати по екрану як захочеться.
- У третьому режимі можна захоплювати зображення з основною і ширококутної камери. Відео з камер збережуться, як два різні записи.
На яких iPhone доступна
Функція DoubleTake доступна на пристроях з встановленою iOS 13. Однак. Її можна завантажити лише на новіші смартфони: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs і Xr.
Як працює функція DoubleTake: відео
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