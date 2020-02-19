Нова технологія дасть змогу отримати дешеву і чисту електрику з повітря

Пристрій Air-gen, створений американськими інженерами, це генератор електрики, що складається з плівки з білковими проводами. Він здатен працювати місяцями, в тому числі в темряві і в закритих приміщеннях. У майбутньому така технологія зможе заряджати всі домашні електроприлади, не підключені в мережу.

Нова технологія, розроблена фахівцями Массачусетського університету в Амхерсті. Вона використовує природний білок, вирощений за допомогою протеобактерій Geobacter, для отримання електрики з вологи в повітрі, розповідає Phys.org.

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Що відомо про нову розробку

Це відновлюваний, чистий і дешевий метод, який демонструє кращі результати при відносній вологості 45%, але може працювати навіть в таких посушливих місцях, як пустеля Сахара. Його переваги перед сонячною або вітровою енергією в тому, що він не залежить від погодних умов і працює навіть в приміщенні.

Як це працює

Для роботи Air-gen потрібна лише тонка плівка з білкових нанопроводів товщиною меншою ніж 10 мікрон. Підкладка плівки складається з електрода, а електрод меншого розміру частково покриває плівку зверху. Вона вбирає водяний пил з атмосфери.

Поєднання електропровідності та хімії протеїнових проводів, а також пори між проводами створюють умови, що генерують електричну напругу протягом мінімум двох місяців.

Як можна застосувати Air-gen

За словами винахідників, такий генератор може живити невеликі електроприлади. У планах вчених – створення невеликого "пластиру" з нанодротів, який буде забезпечувати енергією носимі медичні пристрої, фітнес-трекери і смартгодинники, яким не знадобляться, в такому випадку, акумулятори.

Але кінцева мета інженерів – створення масштабної системи живлення. Наприклад, фарби, яку можна було б нанести на стіну квартири, щоб заряджати всі домашні електроприлади.

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