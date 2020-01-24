Популярні смартфони Nokia подешевшали: нові ціни

Компанія HMD Global оголосила про зниження вартості лінійки смартфонів під брендом Nokia, які працюють на чистому Android. Додамо, що такі моделі є дуже популярними серед користувачів.

Як передає gizmochina.com, йдеться про моделі Nokia 7.2 або Nokia 6.2. Вони є частиною програми Android One, тобто працюють під управлінням операційної системи Android без оболонки.

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Нові ціни

Базова версія Nokia 6.2 тепер коштує 175 доларів або 4 200 гривень (на 49 доларів дешевше)

Модель Nokia 7.2 оцінена у 217 доларів або 5 200 гривень (що на 63 долари дешевше від стартової ціни).

Чим цікаві моделі

Смартфон Nokia 6.2 оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм FullHD та працює на процесорі SoC Snapdragon 636 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованого сховища тут передбачено 64 ГБ. Основна камера має три модулі з роздільною здатністю 16, 8 і 5 Мп. Фронтальна камера має 8 Мп.

Nokia 6.2 зараз коштує 175 доларів

Ємність акумулятора складає 3500 мАг.

Потужніша модель Nokia 7.2 має FullHD дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма. Процесор тут SoC Snapdragon 660 з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. Акумулятор має ємність 3500 мАг. Основна камера теє має три модулі: 48 + 8 + 5 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Обидва телефони з коробки працюють під управлінням Android 9 Pie, найближчим часом вони повинні отримати Android 10.

Nokia 7.2 працює під управлінням Android 9 Pie

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