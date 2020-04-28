Нова версія Windows 10 стане швидше працювати на системах з HDD

Компанія Microsoft приступила до активного тестування травневого оновлення Windows 10 (версія 2004). Крім виправлення різних багів, розробники подбали й про інтеграцію функції, яка буде особливо корисна користувачам комп'ютерів та ноутбуків, які не мають SSD-накопичувача.

Мова про появу в складі ОС технології поліпшеного індексування дискового простору, повідомляє Windows Latest.

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Що дасть нова функція

Таке рішення дозволить знизити навантаження на всю систему – процес буде запускатися лише в той час, коли користувач не навантажує ПК по максимуму, і актуальна продуктивність не критична.



Microsoft вже працює над свіжим оновленням Windows 10

Розробники впевнені, що саме таке рішення дозволить значно збільшити швидкодію Windows 10 на пристроях з HDD. При цьому власники твердотільних накопичувачів практично не помітять різниці в продуктивності в зв'язку з особливістю їх роботи.

Уоли з'явиться оновлення

Зараз травнева версія Windows 10 проходить тестування в рамках програми Windows Insider. Реліз загальнодоступного апдейта запланований на наступний місяць.

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