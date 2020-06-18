Нове велике оновлення Windows 10: що про нього відомо
Наприкінці травня компанія Microsoft випустила найбільше у 2020 році оновлення для операційної системи Windows 10. Зараз в мережі з'явилася інформація про наступний масштабний апдейт, який запланований на весну 2021 року.
Як передає WCCF, нова збірка Windows 10 – Windows 10 Dev Preview 20150 – вже з’явилась на каналі Microsoft для розробників Dev channel.
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Експерти стверджують, що тут криється наступне велике функціональне оновлення Windows 10, яку вийде навесні 2021 року.
Що відомо
Подробиць, звісно, небагато, але відомо, що у 2021 році розробники зроблять акцент на підсистемі Linux для Windows (Windows Linux subsystem, WSL). Зокрема, буде реалізовано прискорення обчислень за допомогою GPU, можливість установки WSL.
Також виробник має оновити базову карту TomTom для Bing Maps, загалом, на користувачів чекає понад 20 важливих змін та оновлень.
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Оновлення 2020
Сподіваємось, оновлення у наступному році буде більш успішним, ніж цьогоріч. Адже разом з новим функціоналом апдейт приніс і чимало проблем. Користувачі вже називають це оновлення одним із найпроблематичнішим.
Більшість проблем та багів у Microsoft визнають та обіцяють виправити ситуацію з найближчими патчами.