Наприкінці травня компанія Microsoft випустила найбільше у 2020 році оновлення для операційної системи Windows 10. Зараз в мережі з'явилася інформація про наступний масштабний апдейт, який запланований на весну 2021 року.

Як передає WCCF, нова збірка Windows 10 – Windows 10 Dev Preview 20150 – вже з’явилась на каналі Microsoft для розробників Dev channel.

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Експерти стверджують, що тут криється наступне велике функціональне оновлення Windows 10, яку вийде навесні 2021 року.

Що відомо

Подробиць, звісно, небагато, але відомо, що у 2021 році розробники зроблять акцент на підсистемі Linux для Windows (Windows Linux subsystem, WSL). Зокрема, буде реалізовано прискорення обчислень за допомогою GPU, можливість установки WSL.

Також виробник має оновити ​​базову карту TomTom для Bing Maps, загалом, на користувачів чекає понад 20 важливих змін та оновлень.

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Оновлення 2020

Сподіваємось, оновлення у наступному році буде більш успішним, ніж цьогоріч. Адже разом з новим функціоналом апдейт приніс і чимало проблем. Користувачі вже називають це оновлення одним із найпроблематичнішим.

Більшість проблем та багів у Microsoft визнають та обіцяють виправити ситуацію з найближчими патчами.