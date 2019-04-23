Нові iPhone чекають приємні зміни: смартфон стане ще безпечнішим

Багато виробників Android-смартфонів вже вбудували в свої пристрої нові сканери відбитків пальців і почали розміщувати їх під дисплеєм. Однак компанія Apple все ще працює над подібним рішення для нових iPhone.

Як повідомляє Gizmochina, Apple об'єднала зусилля, спрямовані на розробку підекранного сканера відбитків пальців, з Qualcomm.

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Над чим працюють компанії? Майбутній пристрій нагадує ультразвуковий датчик, застосований в смартфонах Samsung Galaxy S10. Інженери компаній продовжують інтенсивну роботу над виробом, щоб новий сканер відбитків пальців міг з'явитися в майбутніх iPhone.

Переваги ультразвукових сканерів. Варто сказати про те, що ультразвукові сканери відбитків пальців вважаються більш швидкими, безпечними і точними, в порівнянні з оптичними аналогами. Вони здатні функціонувати в умовах підвищеної вологості, мають максимальний коефіцієнт відхилення в межах 1% і можуть розблокувати пристрій всього за 250 мілісекунд.

Особливості ультразвукового сканера відбитків пальців – дивіться відео

Недоліки ультразвукових сканерів. Незважаючи на такі вражаючі характеристики, відомі випадки, коли обдурити сканер відбитків пальців вдавалося за допомогою моделі пальця, створеної на 3D-принтері.

Ймовірно, Qualcomm постарається позбавитися від багатьох недоліків системи, перш ніж дактилоскопічний сканер почне встановлюватися в iPhone.

Коли такий сканер з'явиться в iPhone? З огляду на, що компанії лише нещодавно уклали нову партнерську угоду і припинили вести судові розгляди, навряд чи варто очікувати появи екранного сканера відбитків пальців в iPhone, які будуть представлені в цьому році.

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