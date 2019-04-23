Нові iPhone чекають приємні зміни: смартфон стане ще безпечнішим

250 Читать новость на русском
Нові iPhone отримають ультразвуковий сканер відбитків пальців
Нові iPhone отримають ультразвуковий сканер відбитків пальців / Unsplash

Багато виробників Android-смартфонів вже вбудували в свої пристрої нові сканери відбитків пальців і почали розміщувати їх під дисплеєм. Однак компанія Apple все ще працює над подібним рішення для нових iPhone.

Як повідомляє Gizmochina, Apple об'єднала зусилля, спрямовані на розробку підекранного сканера відбитків пальців, з Qualcomm.

Читайте також: Новий iPhone таки отримає 5G: прогноз експерта

Над чим працюють компанії? Майбутній пристрій нагадує ультразвуковий датчик, застосований в смартфонах Samsung Galaxy S10. Інженери компаній продовжують інтенсивну роботу над виробом, щоб новий сканер відбитків пальців міг з'явитися в майбутніх iPhone.

Переваги ультразвукових сканерів. Варто сказати про те, що ультразвукові сканери відбитків пальців вважаються більш швидкими, безпечними і точними, в порівнянні з оптичними аналогами. Вони здатні функціонувати в умовах підвищеної вологості, мають максимальний коефіцієнт відхилення в межах 1% і можуть розблокувати пристрій всього за 250 мілісекунд.

Особливості ультразвукового сканера відбитків пальців – дивіться відео

Недоліки ультразвукових сканерів. Незважаючи на такі вражаючі характеристики, відомі випадки, коли обдурити сканер відбитків пальців вдавалося за допомогою моделі пальця, створеної на 3D-принтері.

Ймовірно, Qualcomm постарається позбавитися від багатьох недоліків системи, перш ніж дактилоскопічний сканер почне встановлюватися в iPhone.

Коли такий сканер з'явиться в iPhone? З огляду на, що компанії лише нещодавно уклали нову партнерську угоду і припинили вести судові розгляди, навряд чи варто очікувати появи екранного сканера відбитків пальців в iPhone, які будуть представлені в цьому році.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вибори президента України-2019: офіційні результати
сьогодні
276624
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone Qualcomm
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
643
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
683
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 533
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1583
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
20 квітня 18:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1600
Новини
Більше новин
Залиште відгук