Нові правила YouTube прокоментував очільник Google

Посилення контролю над розміщенням контенту на відеохостингу YouTube викликало бурю негативу із боку користувачів та авторів відеороликів. Генеральний директор Google Сундар Пічаї вирішив прокоментувати таке рішення компанії.

Як повідомляє axios.com, глава корпорації зазначив, що робота YouTube вдосконалюється, але визнав, що у відеосервісу є невирішені проблеми якості алгоритмів підбору рекомендованих матеріалів.

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Як працюватимуть алгоритми YouTube? За його словами, пошукова система Google ранжує видачу контенту в залежності від його якості. Зауважимо, аналогічний підхід буде застосовуватися і до матеріалів YouTube.

Інтерв'ю Сундара Пічаї – дивіться відео

Якісним матеріалам буде даватися безумовна перевага, а просування і монетизація екстремістського або "прикордонного" (формально дозволеного контенту) будуть або повністю заборонені, або урізані в рекламних привілеї.

Це складна соціальна проблема, тому що нам потрібні більш досконалі рамки для визначення того, що таке ненависницькі висловлювання, а що ні, і як ми, як компанія, приймаємо ці рішення правильно, не здійснюючи помилок,

– зазначив генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Чим викликаний такий шквал обурення? Раніше керівництво відеохостингу повідомило про зміну політики щодо контенту, що порушує правила розміщення на YouTube. Згідно з новими правилами, тисячі матеріалів і каналів різних користувачів виявилися під загрозою видалення або значних обмежень в просуванні.

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