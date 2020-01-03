Новинка Huawei неочікувано отримала сервіси Google

На самому початку 2020 року компанія Huawei випустила смартфон Huawei Y6s, який, як видно з назви, належить до бюджетної категорії пристроїв. Всі вже звикли, що нові смартфони Huawei виходитимуть без сервісів Google, проте вони є у Huawei Y6s.

Судячи з усього, виробник знову перевипускає під іншою назвою вже існуючу на ринку модель. Подібний крок дозволяє Huawei продовжувати використовувати додатки і сервіси американської компанії.

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Особливості смартфона

Смартфон оснащений однокристальною системою MediaTek Helio P35, дисплеєм діагоналлю 6,09 дюйма дозволом HD + зі співвідношенням сторін 19,5:9. Апарат отримав 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті, а також має підтримку карт пам'яті microSD.

Фотоможливості

13-мегапіксельна основна камера характеризується діафрагмою F/1,8. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. В оснащення входять дактилоскопічний датчик на задній панелі, модем 4G, Bluetooth 4.2, роз'єми 3,5 мм для підключення навушників і microUSB.

Місткість акумулятора становить 3020 мА/год, ціна складає 165 доларів.

Сервіси Huawei

Нещодавно компанія анонсувала тестування власних сервісів, які повинні повноцінно замінити сервіси Google. За аналогією з Google Mobile Services альтернативний пакет аналогічних програм Huawei отримав назву Huawei Mobile Services (HMS). Компанія вже приступила до його публічного бета-тестування в Китаї.

Дата запуску

Появи HMS в готових пристроях логічно чекати вже в наступному році, а першими смартфонами з повноцінними фінальними HMS можуть стати Huawei P40 і P40 Pro.

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