Сучасний стиль життя передбачає проведення великої кількості часу онлайн. Це вимагає розширених можливостей і ресурсів від гаджетів. Адже за їхньою допомогою ми знайомимося із новинками кіно- та музичної індустрії, вирішуємо робочі питання і ділимося фото у соцмережах.

Якщо ви шукаєте багатофункціональний бюджетний смартфон, зверніть увагу на Huawei Y6p. Завдяки підтримці інтелектуальних функцій і акумулятору великої ємності він забезпечує найкращий користувацький досвід для кожного члена родини.

Дизайн

Huawei Y6p звертає на себе увагу завдяки новому дизайну. Він представлений у трьох кольорах – "Зеленому" (Emerald Green), "Фіолетовому" (Phantom Purple) і "Чорному" (Midnight Black). Для виконання задньої панелі смартфона у перших двох кольорах застосовано восьмиступеневий процес, що надає поверхні особливої текстури і відблиску.

Також на Huawei Y6p зручно переглядати відео та інтернет-сторінки, адже він оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм із невеликим вирізом для фронтальної камери. А ще Huawei Y6p має тонкі грані, завдяки чому співвідношення екрана до корпусу становить 88,4%.

Окрім того, Huawei Y6p оснащений режимом Eye Comfort ("Комфорт для очей"), що дозволяє зменшити кількість синього світла та мінімізувати негативний вплив на зір при тривалому використанні смартфона.

Камери

Huawei Y6p оснащений потрійною камерою – 13 Мп основною, 5 Мп ультраширококутною та 2 Мп камерою для визначення глибини кадру, щоб створювати якісні фото у різних сценаріях зйомки.

Акумулятор

Потреба постійної підзарядки смартфона може засмутити. Huawei Y6p оснащений акумулятором великої ємності у 5 000 мА*год, що гарантує до 32 годин відтворення відео на одному заряді. Завдяки функції реверсивної зарядки можна зарядити інший гаджет від Huawei Y6p через кабель. Також смартфон підтримує режим енергозбереження для використання лише певних додатків, а саме телефону, повідомлень, контактів і ще трьох програм, важливих для користувачів. Навіть при заряді усього у 5% смартфон працюватиме ще до 12 годин.

Продуктивність

Huawei Y6p оснащений восьмиядерним процесором. Також у смартфоні реалізовано фірмову технологію планування використання додатків для економії оперативної пам’яті та заряду. Huawei Y6p підтримує 3 ГБ RAM і 64 ГБ внутрішньої пам'яті для зберігання контенту та додатків, а також слот розширення пам’яті microSD для збільшення сховища до 512 ГБ.

Інтерфейс користувача

Huawei Y6p підтримує "з коробки" інтерфейс EMUI 10.1 на основі Android 10. У смартфон доступні алгоритми оптимізації системи, а також файлова система Huawei EROFS для поліпшення швидкості читання даних і часу відгуку. Вона забезпечує приблизно 2 ГБ додаткового простору для зберігання ще 1 000 зображень або 500 аудіофайлів.

Фірмовий магазин додатків Huawei AppGallery

Huawei Y6p доступний із попередньо встановленою платформою Huawei AppGallery, яка входить у ТОП-3 найпопулярніших глобальних магазинів додатків та охоплює аудиторію понад 400 млн користувачів у всьому світі. Детальніше про платформу AppGallery можна дізнатися за посиланням.

Пошук та завантаження необхідних додатків стали ще зручнішими завдяки додатку MoreApps, наявному в AppGallery. Він надає користувачам посилання на перевірені джерела, де можна швидко завантажити бажаний додаток чи гру. Серед топових додатків AppGallery в Україні – Monobank, LeoWallet, Prom.ua, "АЛЛО", "Нова Пошта", EasyWay, "Дія", Megogo та Divan.TV.

VIP-сервіс

Фірмовий сервіс включає налаштування профілю Huawei ID, перенесення даних зі старого смартфона на новий, консультацію зі встановлення додатків. Відповідні послуги можна отримати в усіх сервісних центрах Huawei та у точках продажу.

В Україні Huawei Y6p доступний з 29 травня за рекомендованою ціною 3 799 грн. Цінові пропозиції щодо Huawei Y6p можна переглянути тут.