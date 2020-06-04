Компанія Huawei провела онлайн-презентацію та представила в Україні кілька нових продуктів. Серед них новий бюджетний планшет Huawei MatePad T з діагоналлю 8 дюймів. Він може похвалитись великим акумулятором, ємністю 5 100 мА*год, а також доступною ціною.

На презентації віртуально побував і 24 канал, тож можемо поділитись найважливішими характеристиками новинки.

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Чим цікава модель

Дизайн. Huawei MatePad T 8 отримав дуже тонкі грані (розміром 4,9 мм), тож співвідношення екрана до корпусу становить понад 80%. Задня панель металева із піскоструменевою обробкою. В Україні планшет буде доступний у синьому кольорі (Deepsea Blue).

Huawei MatePad T 8 отримав дуже тонкі рамки / Фото: Пресслужба Huawei

Продуктивність. Huawei MatePad T 8 працює на базі восьмиядерного процесора із частотою 2,0 ГГц. Також він отримав акумулятор великої ємності (5 100 мАг), це забезпечує до 12 годин відтворення відео або до 600 годин у режимі очікування із вимкненим екраном.

Інтерфейс. Пристрій працює на базі Android із оболонкою EMUI 10.0.1. Планшет підтримує режим Eye Comfort, що оптимізує колірну температуру екрана. Цей параметр користувачі можуть налаштувати під власні потреби.

Ще одна важлива функція – Kids Corner. Це фірмовий застосунок, що робить планшет безпечним для навчання і розваг дітей. Додаток підтримує чотири режими захисту очей, зокрема фільтр синього кольору, сповіщення про положення, сповіщення про нерівну дорогу, режим електронних книг.

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Функція батьківського контролю дає змогу дорослим керувати доступом до контенту і додатків, а також обмежувати час використання пристрою.

Ціна

Планшет Huawei MatePad T 8 надійде у продаж в Україні 12 червня.