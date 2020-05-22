Новий смартфон Meizu 17 Pro виявився дорожчим за iPhone 11 Pro Max
Китайська компанія Meizu выпустила спеціальну версію свого нового флагмана. Це колекційна версія Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition. Цікаво, що саме цей смартфон став найдорожчим смартфоном в історії Meizu.
Як пише Gizchina, цей колекційний Meizu 17 Pro обійдеться користувачеві дорожче, ніж iPhone 11 Pro Max.
До теми Гучне повернення: представлені флагмани Meizu 17 і 17 Pro
Чим унікальний
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition розробили у співпраці з відомим китайським виробником кераміки Hsiao Fang. Завдяки цьому новинка отримала спеціальний колір – білий з небесно-блакитним відливом.
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition продаватимуть із піалою / megaobzor.com
Сама задня панель виготовлена із кераміки. Це колір рідкісної кераміки – вид китайської глиняного посуду династії Сун. Цікаво, що з часом колір смартфона буде змінюватися, як у справжньої кераміки, зокрема по крайках корпусу і навколо камери буде проступати коричнева основа.
На панелі апарату розмістили автограф дизайнера. У комплект також входить справжня піала для чаю.
Цікаво Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
Ціна
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition надійде у продаж лише в одному варіанті пам’яті – 12 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті. Його вартість становить 1400 доларів. Для порівняння, iPhone 11 Pro Max на китайському ринку оцінили у 1344 доларів.
Колекційний флагман від Meizu надійде у продаж в Китаї 25 травня. Що стосується міжнародного ринку – інформації поки немає.