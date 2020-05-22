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Новий смартфон Meizu 17 Pro виявився дорожчим за iPhone 11 Pro Max

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Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition отримав унікальний дизайн
Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition отримав унікальний дизайн / megaobzor.com

Китайська компанія Meizu выпустила спеціальну версію свого нового флагмана. Це колекційна версія Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition. Цікаво, що саме цей смартфон став найдорожчим смартфоном в історії Meizu.

Як пише Gizchina, цей колекційний Meizu 17 Pro обійдеться користувачеві дорожче, ніж iPhone 11 Pro Max.

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Чим унікальний

Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition розробили у співпраці з відомим китайським виробником кераміки Hsiao Fang. Завдяки цьому новинка отримала спеціальний колір – білий з небесно-блакитним відливом.

Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition

Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition продаватимуть із піалою / megaobzor.com

Сама задня панель виготовлена із кераміки. Це колір рідкісної кераміки – вид китайської глиняного посуду династії Сун. Цікаво, що з часом колір смартфона буде змінюватися, як у справжньої кераміки, зокрема по крайках корпусу і навколо камери буде проступати коричнева основа.

На панелі апарату розмістили автограф дизайнера. У комплект також входить справжня піала для чаю.

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Ціна

Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition надійде у продаж лише в одному варіанті пам’яті – 12 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті. Його вартість становить 1400 доларів. Для порівняння, iPhone 11 Pro Max на китайському ринку оцінили у 1344 доларів.

Колекційний флагман від Meizu надійде у продаж в Китаї 25 травня. Що стосується міжнародного ринку – інформації поки немає.

Автор: Ірина Полицька
Теги: Meizu Новини Техно Смартфони Техно
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