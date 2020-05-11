Новий стандарт дозволяє заряджати електрокар за лічені хвилини

Один з головних недоліків сучасних електрокарів – тривалий час зарядки. Лідером галузі вважається технологія Tesla V3, максимальна потужність якої доходить до 250 кВт. Нова розробка японських і китайських інженерів дозволяє збільшити цей показник в два рази – до 500 кВт при максимальній силі струму в 600 А.

Спершу нову технологію адаптують під комерційний транспорт і лише потім вона почне впроваджуватися в масовий сегмент, в тому числі в легкові автомобілі, розповідає My drivers.

Цікаво Система підзарядки електромобілів в русі показала рекордну ефективність

Технологія Tesla V3 здатна за 5 хвилин подати на електрокар достатню кількість енергії для подолання 120 кілометрів шляху. На повну зарядку автомобіля потрібно в середньому 10 хвилин. Новий стандарт CHAdeMO 3.0, що розробляється Japan Electric Vehicle Fast Charger Association спільно з China Electricity Council (Радою електрики Китаю), дозволяє за цей же час підзарядитися на 200 кілометрів пробігу.

Можливості нової технології

Новий стандарт сумісний з національним китайським стандартом для зарядки електромобілів – GB/T. Це означає, що вже на початкових етапах розгортання він буде доступний великій кількості користувачів. Крім того, зарядка CHAdeMO поширена і в Європі.



Новий стандарт зарядки дозволить "заправляти" електрокари значно швидше

CHAdeMO 3.0 передбачає також низка вимог до устаткування, передбачає більш компактні зарядні пристрої та систему рідинного охолодження.

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