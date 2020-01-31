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Новий баг Android видаляє файли користувачів

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Небезпечний баг Android 9 / akket

Попри відносну стабільність системи Android, періодично в ній з'являються недоліки, які можуть принести чимало дискомфорту користувачам. Черговий такий баг торкнувся ОС Android 9, і пов'язаний він з довільним видаленням завантажених на пристрій файлів.

Як працює небезпечний баг

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За замовчуванням завантажені на смартфонах під управлінням Android файли потрапляють в теку "Завантаження". Але у звіті, опублікованому одним з користувачів Android 9 в кінці січня, зазначена цікава деталь. При спробі перемістити завантажені файли і зображення в іншу теку, система може їх безповоротно видалити. Відбувається це після переведення пристрою в режим очікування. Помилка виникає і в разі перейменування теки "Завантаження"


Свіжий баг Android 9 безповоротно видаляє користувацькі файли

Як захистити свої файли

Остаточного вирішення проблеми наразі немає. Слід чекати оновлення, яке виправить баг. Втім. ви можете захистити важливі файли від видалення. Організація завантажених файлів на Android 9 зараз вкрай нестабільна, у зв'язку з чим сторонні розробники радять відмовитися від копіювання документів і фотографій в інші директорії. Якщо ж завантажені файли важливі, бажано перенести їх в хмарне сховище або скопіювати на комп'ютер чи ноутбук.

У самій Google ситуацію з даними багом наразі не коментували.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Android
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