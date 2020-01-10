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Новий дизайн Facebook: як зміниться соцмережа – з’явились фото

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Новий дизайн Facebook 2020 / unsplash.com

Соціальна мережа Facebook заявила про редизайн наприкінці 2019 року. Зараз корпорація надала доступ до нового інтерфейсу обмеженій кількості користувачів. Тож в мережі почали з’являтись фото нового дизайну Facebook.

Як пише видання Cnet, група користувачів вже отримала доступ до нового дизайну. Зараз вони бачать спливаюче вікно, що запрошує оцінити новий Facebook.

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Якщо користувач погоджується, то може встановити білий фон і яскраві кольори головної сторінки, або ж темний фон мережі.

Новий дизайн Facebook

Новий дизайн Facebook

До речі, користувачі, які погодилися тестувати новий дизайн, можуть без проблем переключитися на старий. Також вони можуть надіслати компанії відгук про те, що вони думають з приводу нового інтерфейсу, свої зауваження тощо.

Новий дизайн Facebook

Користувачам пропонують оцінити дизайн  Facebook

Дата запуску

Спочатку адміністрація мережі заявляла, що новий дизайн буде доступним вже наприкінці 2019 року. Наразі точної дати не називають, однак прогнозують, що новий дизайн для широкої аудиторії стане доступним вже до весни 2020 року.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Facebook
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