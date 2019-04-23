Новий iPhone таки отримає 5G: прогноз експерта

Нове покоління iPhone таки отримають підтримку технології 5G. Однак, це трапиться не у цьому році. Про це каже аналітик Мін-Чі Куо, відомий своїми прогнозами щодо продукції компанії Apple.

Як пише MacRumors, технологія 5G з’явиться у продукції Apple не раніше 2020 року.

Як припускає Мін-Чі Куо, після того, як конфлікт між Apple і Qualcomm врегульовано, компанія зможе випустити смартфони з підтримкою 5G. Та інженери не зможуть впровадити її у новинках, що представлять восени цього року.

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Також Мін-Чі Куо припускає, що ряд замовлень на модеми 5G виконає компанія Samsung.

Що від цього Apple. Як відомо купертинівці заявили про зниження продажів своїх смартфонів. Через це навіть розгорівся конфлікт між керівництвом компанії та інвесторами – останні подали на Apple до суду. Тож аналітик вважає, що підтримка 5G зуміє позитивно вплинути на продажі iPhone.

До речі, головні конкуренти Apple – Samsung та Huawei, а також інші популярні китайські бренди, випускають смартфони з підтримкою 5G ще з кінця 2018 року. Тож додати цю функцію до iPhone для Apple вкрай важливо.

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