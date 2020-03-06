Наполегливість: NASA обрало назву для нового марсохода

Агентство NASA вже багато років дотримується традиції давати новим космічним апаратам промовисті назви. Не став вийнятком й новий дослідницький ровер, який невдовзі почне працювати на Марсі.

Як обирали назву для марсохода

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Своє ім'я марсохід отримав за результатами відкритого голосування, взяти участь в якому міг кожен житель Землі з доступом в інтернет.

Найбільше голосів користувачі віддали за варіант Perseverance (Наполегливість). В дев'ятку фіналістів голосування також увійшли назви Endurance (Витривалість), Tenacity (Завзятість), Promise (Обіцянка), Vision (Бачення), Clarity (Ясність), Ingenuity (Винахідливість), Fortitude (Стійкість) і Courage (Сміливість).



Новий мартсохід отримав назву Perseverance

Під час першого етапу конкурсу на найкращу назву для марсохода взяли участь більше 28 000 людей. Відбір 155 півфіналістів проводила комісія з 4700 волонтерів – в основному педагогів і фахівців в аерокосмічній галузі. Потім загальним голосуванням відібрали 9 підсумкових варіантів, дані були перевірені топ-менеджерами NASA, а оголосив переможця заступник керівника управління наукових місій Томас Цурбухен.

Коли апарат відправлять на Марс

Очікується, що Perseverance відправиться на Марс вже в липні 2020 року. На поверхні Червоної планети він буде збирати і зберігати зразки ґрунту, які пізніше будуть вивчати на Землі.

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