Новий патент Tesla обіцяє революцію в управлінні енергомережами

Tesla отримала патент на технологію "масштабованої ієрархічної розподільної енергомережі". Розробка може перевернути уявлення про те, як сьогоднішні енергетичні системи розподіляють сонячну енергію. Зараз компанія працює над новим принципом організації енергомереж, і його поява сильно вплине на звичний ринок електроенергії.

Досі енергетичний підрозділ компанії – Tesla Energy – займався в основному встановленням систем зберігання сонячної енергії. Минулого року Ілон Маск заявив, що енергетичний бізнес Tesla може перерости автомобільний.

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Що відомо про нову технологію Tesla

У новій патентній заявці компанія описує ситуацію, що склалася так: "Попри прогрес в інтеграції підключених до мережі сонячних систем генерації енергії з місцевим енергосховищем, є низка проблем, які ускладнюють ефективне встановлення і управління такими системами, зокрема, у великому масштабі. Наприклад, неймовірно важко контролювати велику кількість систем генерування та/або зберігання енергії, які перебувають в різних місцях (в різних географічних точках) і використовують різні типи пристроїв, у яких можуть бути різні можливості, вимоги до мережі, погодні умови, тарифи на електроенергію і так далі".

Далі в заявці описується нова технологія, яка може забезпечити "гомогенну логіку" для масштабованої ієрархічної розподільної енергомережі. Йдеться про велику кількість контрольних модулів, пов'язаних між собою певним чином. Кожен з них діє на підставі єдиної логіки, при цьому може працювати автономно.

Для чого це Tesla

Своїм патентом компанія намагається автоматизувати управління попитом на енергію, щоб він більш точно відповідав енергетичним активам. Оскільки Tesla встановлює все більше енергетичних систем, в тому числі, пропонує передплатну модель, яка не вимагає вкладень, а тільки щомісячні платежі, вона отримує все більше даних, які можна використовувати для оптимізації цих систем. Це може привести до появи нової цінової політики і мати серйозний вплив на весь енергетичний бізнес.

За прогнозами експертів Wood Mackenzie, злам в енергетиці Європи настане через десять років. До 2030 року велика частина потреб континенту в електриці буде покриватися шляхом поновлюваних джерел енергії, при цьому вартість енергії буде безперервно знижуватися.

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