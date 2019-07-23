Нову лінійку смартфонів Honor 9X представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Huawei провела презентацію у Китаї, в рамках якої офіційно представила смартфони свого суббренду – Honor 9X і 9X Pro. Новинки отримали безрамковий дисплей з висувною фронтальною камерою.

Honor 9X

Цей смартфон отримав діагональ дисплея розміром 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Він сертифікований за стандартом TUV Rheinland.

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Новинка працює на фірмовому процесорі Kirin 810 з 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено до 128 ГБ. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Основна камера складається із двох модулів на 48+2 Мп. Роздільна здатність фронтальної висувною камери — 16 Мп.

Honor 9X отримав висувну фронталку

Ціна Honor 9X

Базова версія з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 203 долари (5 300 гривень);

Модель із пам’яттю 6 + 128 ГБ оцінена у 276 доларів (7 200 гривень).

Honor 9X Pro

Просунута версія отримала такий ж процесор, акумулятор та фронталку, як і Honor 9X.

Honor 9X Pro може похвалитись потрійною камерою

При цьому основна камера у Pro-версії – потрійна, з роздільною здатністю модулів на 48 Мп з апертурою f/1.8, 2-мегапіксельний сенсор глибини та ультраширокий об’єктив на 8 Мп.

Процесор отримав рідинну систему охолодження. Оперативної пам’яті у просунутій версії передбачено 8 ГБ, а накопичувач на 128 ГБ або 256 ГБ.

Ціна

Honor 9X Pro з модифікацією 8 + 128 ГБ 320 доларів (8 300 гривень); Модель із 8 + 256 ГБ потрібно заплатити 350 доларів (9 100 гривень).

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