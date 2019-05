Один із засновників Facebook бачить у соцмережі серйозну загрозу

Один із співзасновників Facebook Кріс Хьюз, що допоміг Марку Цукербергу перетворити соцмережу у прибутковий бізнес, вважає, що людям не варто користуватися цією соціальною мережею.

Зокрема, він заявив, що у руках Цукерберга зосередилася занадто велика влада, передає видання The New York Times.

"Марк – хороша, добра людина. Але мене злить його зосередженість на зростанні, це призвело до того, що він пожертвував безпекою і ввічливістю за кліки", – сказав Хьюз.

Які загрози бачить Хьюз. За його словами, ця соцмережа може вплинути на культурні зміни, на вибори тощо. При цьому сам Цукерберг, каже його колишній партнер, проблеми не бачить, адже оточив себе командою, яка підтримує його переконання, а не критикує їх.

Хьюз вважає, що уряди різних країн мають жорсткіше регулювати роботу Facebook та інших онлайн-платформ. Особливо викликає стурбованість останні скандали, пов’язаних з конфіденційністю даних, втручанням у вибори і поширенням дезінформації.

Що відомо про скандали із Facebook?Один із останніх гучних скандалів, пов'язаних із соцмережею, це витік у відкритий доступ понад 540 мільйонів записів користувачів. Дані користувачів Facebook виявилися доступні на інших платформах і в хмарному сховищі Amazon.



Окрім того, компанію критикували за те, що її політика безпеки дозволяла користувачам втручатися у вибори. У березні 2018 р The Guardian і The New York Times в своїх публікаціях звинуватили Facebook у витоку даних 50 мільйонів користувачів. CEO Facebook Марка Цукерберга залучили у ролі свідка у справі про можливе російське втручання у вибори в США в 2016 році.

