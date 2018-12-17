Одна зірка "поглинула" іншу: телескоп Hubble зафіксував неймовірне явище

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Телескоп Hubble
Телескоп Hubble / Ars Technica

Вчені виявили в подвійній зоряній системі R Aquarii білого карлика, який "поглинув" свого сусіда – червоного пульсара. Відзначимо, зірки розташовані на відстані 650 світлових років від Землі, а на місці їх зіткнення утворилася супернова. Цей процес вдалося відзняти космічному телескопу Hubble.

Про це повідомляє Phys.org.

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Зазвичай в подвійних системах зірки практично все своє "життя" обертаються навколо спільного центру тяжіння. Проте цього разу червоний пульсар, світність якого в 1000 разів перевищує світність Сонця, утворив навколо себе велику газову хмару, з якою і взаємодіяв білий карлик.


Білий карлик поглинув червоного пульсара

Сусід пульсара – білий карлик – менша, більш щільна і більш гаряча зірка, за допомогою сили тяжіння, поглинала газову хмара червоного гіганта, а потім викидала у космічний простір власні джети.

Відзначимо, на місці зіткнення двох зірок стався термоядерний вибух, в результаті якого народилася супернова.

Знімки Hubble, які демонструють утворення супернової
Знімки Hubble, які демонструють утворення супернової

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Теги: Техно Космос Hubble
Джерело: Техно
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