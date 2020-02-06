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Офіційний сайт Samsung розкрив назву і дизайн нового флагмана

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Один із рендерів Samsung Galaxy S20 Ultra / Рендер

Менш ніж за тиждень до презентації інсайдери знайшли інформацію, що підтверджує дизайн і ім'я нового флагмана Samsung. Згадка моделі Galaxy S20 з'явилася на офіційному сайті Samsung в Німеччині, де були представлені оригінальні аксесуари до неанонсованого смартфона.

Лише через декілька годин після публікації адміністрація сайту видалила фотографії, але інсайдерам все ж вдалося зробити кілька скріншотів.

Важливо: Samsung знижує ціну на флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note10

Що відомо про новий флагман Samsung

На офіційних рендера зображений Galaxy S20 у фірмовому чохлі сірого кольору зі світлодіодною областю для відображення повідомлень. Точно такі ж варіанти аксесуара раніше були доступні і для Galaxy S10.

Представлені зображення повністю підтверджують зовнішній вигляд основного модуля камери, які протягом кількох місяців з'являлися в багатьох джерелах.


Інформацію швидко видалили, але інсайдери встигли зробити скріншоти


Новий флагман Samsung Galaxy S 20

Нещодавно авторитетний інсайдер Ice Universe показав фотографію тильної сторони флагманської моделі Galaxy S20 Ultra зі 108-мегопіксельною основною камерою і спеціальним перископічним датчиком для багаторазового наближення. Якщо вірити напису на модулі камери, вона буде здатна наближати об'єкти в 100 раз.


Фото флагмана Samsung S20 Ultra

Коли покажуть нові флагмани Samsung

Презентація флагманської серії смартфонів компанії відбудеться вже зовсім скоро. Захід, на якому покажуть нові смартфони відбудеться 11 лютого.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
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