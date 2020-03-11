Огляд Redmi Note 9 Pro опублікували до офіціного анонсу: відео

Незадовго до офіційної прем'єри смартфона Redmi Note 9 Pro в мережі вже з’явилося перше відео із оглядом новинки. Джерелом витоку став в’єтнамський YouTube-блогер, який не лише розповів про технічні характеристики смартфона, але й розкрив його ціну.

Характеристики

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Крім зовнішнього дизайну, мережевий інформатор продемонстрував і "внутрішній" світ смартфона, що перебуває під поверхнею задньої кришки, включаючи модуль основної камери з чотирма датчиками. Сканер відбитків пальців розміститься в кнопці живлення на бічній грані корпусу.

Згідно з даними ритейлера, Redmi Note 9 Pro отримає 6,67-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2400х1080 пікселів), процесор Snapdragon 720G, камеру з роздільною здатністю сенсорів 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп і 2 Мп, акумулятор на 4500 мАг, а також вбудований накопичувач на 128 ГБ.

Огляд Redmi Note 9 Pro – дивіться відео

Ціна та дата презентації

Засвітився у відеоролику і скріншот сторінки, присвяченої Redmi Note 9 з 6 ГБ оперативної пам'яті, на сайті одного з в'єтнамських інтернет-магазинів. Заявлена ​​ціна моделі – 193 долари (орієнтовно 5 000 за курсом станом на 11 березня 2020 року), при цьому, судячи з технічних характеристик, йдеться все ж про Pro-версію ґаджета.



Ціна Redmi Note 9 Pro

Презентація Redmi Note 9 Pro і базового Redmi Note 9 відбудеться 12 березня.

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