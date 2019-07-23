Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію

Месенджери все більше стають частиною життя людей, спрощуючи не лише спілкування між собою, а й ведення бізнесу, перетворюючи користувачів на потенційних клієнтів компаній. Так, месенджери можна використовувати для онлайн-просування товарів і стимулювання продажу, пошуку нових клієнтів і налагодження комунікації зі споживачами тощо.

Як месенджери допомагають розвивати сферу e-commerce, і чим вони будуть корисні в майбутньому на прикладі месенджера Viber, розповіла PR-директор Viber в регіоні, де входить Україні, Яна Рожкова.

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За її словами, за останні роки Viber використовує досвід Rakuten (своєї материнської компанії), розвиваючи мобільну комерцію і тестуючи нові функції. Це перспективний напрямок, адже сегмент онлайн-торгівлі зростає в усьому світі.

Яна Рожкова

Зараз близько 20-25% глобального прибутку Viber припадає саме на e-commerce, третина – на рекламу (наприклад, різні нативні формати і бізнес-повідомлення) та третина – на телеком-сервіси.

Отож, в майбутньому користувач буде отримувати в додатку для обміну повідомленнями все, що раніше доводилося шукати на різних сайтах. Частина нововведень вже дають змогу користуватися месенджерами як мультифункціональною платформою.

Опитування для користувачів

На початку цього року Viber запустив нову функцію – опитування. Їх можна створювати в групових чатах і спільнотах та включати до десяти варіантів відповідей. Результати оновлюються в режимі реального часу. У чатах – голосування відкрите, а в спільнотах – анонімне. У групових чатах додати опитування може будь-який учасник, а в спільнотах – адміністратори та супер-адміністратори.

За допомогою цієї функції можна визначити рівень зацікавлення споживачів щодо продуктів і послуг брендів у спільнотах, учасниками яких вони є. Так можна дізнатися, що клієнтам сподобалося в сервісі, а що потрібно переробити, лінійку якої продукції краще збільшити у виробництві, а яку зменшити тощо.

Опитування у Viber

"Клавіатура для шопінгу"

Зовсім нещодавно в США, Великобританії та Росії, Viber додав функцію онлайн каталогу прямо в додатку. У головному меню з'явилася кнопка "Viber-каталог", яка відкриває спеціальну "клавіатуру для шопінгу".

За допомогою цієї функції користувачі зможуть переглядати товари від партнерів Viber, не виходячи з чату, а також ділитися ними з друзями, колегами або близькими. Після вибору товару, який сподобався, користувач перенаправляється на сторінку здійснення покупки.

"Клавіатура для шопінгу" містить список доступних товарів від компаній-партнерів. Так, з месенджером вже співпрацюють бренди Macy's, Saks Fifth Avenue, Asos. У майбутньому доступних магазинів стане ще більше.

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