Компанія One Netbook відома створенням компактних ноутбуків, випустила новий портативний ноутбук. Він отримав назву One Mix 1S, і як каже виробник, його можна носити в кишені.

Окрім компактного розміру, пристрій отримав процесор Intel Core, швидкісний SSD-накопичувач, а також вбудований біометричний датчик для швидкої розблокування, передає Windowscentral.com.

Цікаво Xiaomi анонсувала потужний монітор для ігор

Що ще цікавого

Ноутбук оснащений 7-дюймовим дисплеєм з функцією повороту на 360 градусів. Цей дисплей сенсорний, тож перетворює цей гаджет на Windows-планшет.

Пристрій працює на базі чотирьохядерного процесора Intel Core m3-8100Y з базовою тактовою частотою 1,1 ГГц (до 3,4 ГГц в режимі Turbo Boost). Відеокарта тут Intel UHD 615.

One Mix 1S може бути планшетом / windowscentral.com

Пристрій також отримав сканер відбитків пальців, а також двохдіапазонний модуль Wi-Fi (2,4 ГГц 5 ГГц). Ємність батареї складає 6500 мАг, який заряджається через порт USB Type-C. Також тут передбачено роз'єми micro-HDMI, USB 3.0, а також слот для карт microSD.

До теми Xiaomi представила Mi NoteBook 14: ноутбук для професіоналів з графікою NVIDIA

Ціна

One Mix 1S ​​вже надійшов у продаж. Його можна придбати у синьому і сріблястому кольорах корпусу. Його вартість складає 600 доларів (16 200 гривень).