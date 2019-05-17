OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro вже можна замовити в Україні: ціна

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OnePlus 7 Pro: ціна в Україні
OnePlus 7 Pro: ціна в Україні / ign.com

Нові смартфони OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro вже доступні для попереднього замовлення в Україні. Новинку вже можна замовити на сайті українських ритейлерів.

OnePlus 7 доступний у чорному та червоному кольорах. При цьому більш просунуту версію OnePlus 7 Pro можна замовити у чорному, синьому та золотистому кольорах.

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Ціна OnePlus 7

  1. Вартість модифікації із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 16 999 гривень;
  2. Версія із 6 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-пам'яті 18 999 гривень.

OnePlus 7

Ціна на OnePlus 7 стартує від 17 тисяч гривень

Ціна OnePlus 7 Pro

  1. Ціна моделі 6 + 128 ГБ пам'яті оцінена у 21 999 гривень;
  2. Вартість модифікації 8 + 256 ГБ пам'яті коштує 22 999 гривень;
  3. За топову версію 12 +256 ГБ пам'яті треба заплатити 24 999 гривень.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro можна придбати за 21 999 гривень

Що цікавого має OnePlus 7 Pro

Новинка отримала дисплей Fluid OLED-дисплей без жодного отвору чи дірки. Селфі-камеру заховали у висувній конструкції.

Окреме місце займають камери. Смартфон отримав потрійну основну камеру: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Також розробники обіцяють, що новинка краще знімає в темний період доби. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Цю камеру експерти вже визнали однією з найкращих на ринку.

Характеристики OnePlus 7

Спрощена версія OnePlus 7 зберегла краплеподібний виріз та діагональ екрану 6,41 дюйма. Основна камера подвійна: 48 Мп сенсор та додатковий 5 Мп модуль для ефекту боке.

Обидві версії отримали новий топовий процесор Snapdragon 855 у парі з 6, 8 та 12 ГБ (у Pro версії) оперативної пам'яті та 128 і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

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Теги: OnePlus Новини Техно Техно Смартфони
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