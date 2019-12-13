OnePlus підготувала "дещо особливе" для виставки CES 2020

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OnePlus вперше збирається на CES 2020 / noticiasetecnologia

Компанія OnePlus анонсувала спеціальний захід, який пройде в рамках міжнародної виставки CES 2020 у Лас-Вегасі.

Головна тема івенту не розкривається, але засновник і головний виконавчий директор OnePlus Піт Лау написав у своєму тівітері, що компанія "покаже щось особливе". До цього бренд не брав участі у виставці.

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Що може підготувати One Plus

ЗМІ припускають, що OnePlus може як показати новий пристрій, наприклад, розумні годинник або бездротові навушники, так і просто продемонструвати свій поточний асортимент учасникам виставки або зробити невеликий анонс про співпрацю з Qualcomm і плани на використання Snapdragon 865.

Коли пройде CES 2020

Щорічна виставка Consumer Electronic Show у 2020 році триватиме з 7 по 10 січня.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес OnePlus
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