OnePlus підготувала "дещо особливе" для виставки CES 2020
Компанія OnePlus анонсувала спеціальний захід, який пройде в рамках міжнародної виставки CES 2020 у Лас-Вегасі.
Головна тема івенту не розкривається, але засновник і головний виконавчий директор OnePlus Піт Лау написав у своєму тівітері, що компанія "покаже щось особливе". До цього бренд не брав участі у виставці.
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Що може підготувати One Plus
ЗМІ припускають, що OnePlus може як показати новий пристрій, наприклад, розумні годинник або бездротові навушники, так і просто продемонструвати свій поточний асортимент учасникам виставки або зробити невеликий анонс про співпрацю з Qualcomm і плани на використання Snapdragon 865.
Коли пройде CES 2020
Щорічна виставка Consumer Electronic Show у 2020 році триватиме з 7 по 10 січня.
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