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OnePlus представить потужну бездротову зарядку: деталі

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OnePlus Warp Charger: особливості потужної зарядки / Фото з вільних джерел

Згідно з інсайдерською інформацією, на квітневій презентації компанія OnePlus планує показати не лише флагманські смартфони лінійки OnePlus 8, а й власну бездротову зарядку. Напередодні анонсу в мережі з'явилися прес-рендери пристрою, а також кілька знімків самих смартфонів.

Що відомо про новинку

Цікаво Смартфон OnePlus 8 Pro отримає цікаву основну камеру: деталі

OnePlus Warp Charger позиціонується як аксесуар для флагманської моделі OnePlus 8 Pro, оскільки саме з нею він максимально розкриває потенціал, передає портал iGeekPhone.

Згідно з інсайдерськими даними, всього за півгодини Warp Charger заряджає ґаджет на 50%. Повна зарядка займає близько 80 хвилин.

Зображення бездротової зарядки OnePlus Warp Charger: фотогалерея

 

У зв'язку з настільки високою потужністю розробники обладнали Warp Charger кулером, повітроводи якого розташовані на задній стінці корпусу. Сам же аксесуар оформлений у вигляді док-станції з характерним нахилом для установки смартфона.

Очікується, що вартість OnePlus Warp Charger складе близько 70 євро (орієнтовно 2 000 гривень за курсом станом на 8 квітня 2020 року).

Нові зображення OnePlus 8

Ще одним пов'язаним зі смартфонами OnePlus витоком стала публікація серії прес-рендерів. Схоже, ґаджети будуть доступні в трьох кольорах: бузковому, бірюзовому і чорному.

Нові зображення смартфона OnePlus 8: фотогалерея

 

Згідно з минулим звітом інформаторів, OnePlus 8 Pro отримає 6,78-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 ГЦ, акумулятор ємністю 4 300 мАг, 48-мегапіксельну основну камеру і флагманський процесор Snapdragon 865.

Дата презентації новинок

Останньою новинкою компанії на майбутній презентації стануть бездротові навушники Bullets Wireless Z. Презентація всіх пристроїв відбудеться 14 квітня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети OnePlus Смартфони
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