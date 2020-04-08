OnePlus представить потужну бездротову зарядку: деталі

Згідно з інсайдерською інформацією, на квітневій презентації компанія OnePlus планує показати не лише флагманські смартфони лінійки OnePlus 8, а й власну бездротову зарядку. Напередодні анонсу в мережі з'явилися прес-рендери пристрою, а також кілька знімків самих смартфонів.

Що відомо про новинку

Цікаво Смартфон OnePlus 8 Pro отримає цікаву основну камеру: деталі

OnePlus Warp Charger позиціонується як аксесуар для флагманської моделі OnePlus 8 Pro, оскільки саме з нею він максимально розкриває потенціал, передає портал iGeekPhone.

Згідно з інсайдерськими даними, всього за півгодини Warp Charger заряджає ґаджет на 50%. Повна зарядка займає близько 80 хвилин.

Зображення бездротової зарядки OnePlus Warp Charger: фотогалерея

У зв'язку з настільки високою потужністю розробники обладнали Warp Charger кулером, повітроводи якого розташовані на задній стінці корпусу. Сам же аксесуар оформлений у вигляді док-станції з характерним нахилом для установки смартфона.

Очікується, що вартість OnePlus Warp Charger складе близько 70 євро (орієнтовно 2 000 гривень за курсом станом на 8 квітня 2020 року).

Нові зображення OnePlus 8

Ще одним пов'язаним зі смартфонами OnePlus витоком стала публікація серії прес-рендерів. Схоже, ґаджети будуть доступні в трьох кольорах: бузковому, бірюзовому і чорному.

Нові зображення смартфона OnePlus 8: фотогалерея

Згідно з минулим звітом інформаторів, OnePlus 8 Pro отримає 6,78-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 ГЦ, акумулятор ємністю 4 300 мАг, 48-мегапіксельну основну камеру і флагманський процесор Snapdragon 865.

Дата презентації новинок

Останньою новинкою компанії на майбутній презентації стануть бездротові навушники Bullets Wireless Z. Презентація всіх пристроїв відбудеться 14 квітня.

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