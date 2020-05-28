Оновлений футуристичний Xiaomi Mi Mix Alpha показали на "живому" фото

Ще під час вересневої презентації футуристичного смартфона Mi Mix Alpha представники Xiaomi наголошували, що ґаджет не позиціонується як модель для масового ринку. Проте свіжий витік інсайдерів, натякає на плани компанії з випуску другого покоління оригінального апарату.

Відомий китайський мережевий інформатор під псевдонімом Digital Chat Station опублікував фотографію з демонстрацією оновленої версії Xiaomi Mi Mix Alpha, посилаючись на співробітника компанії в ролі джерела, розповідає IThome.

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Що відомо про новий Xiaomi Mi Mix Alpha

Згідно з витоком, нова ревізія концептуального смартфона побудована на базі процесора Snapdragon 865, оснащена 512 ГБ вбудованої і 12 ГБ оперативної пам'яті, а також акумулятором на 4050 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 40 Вт.



Фото Xiaomi Mi Mix Alpha

Трохи пізніше гаджет в соціальній мережі засвітила і Агата Тан, що займає пост маркетолога в Xiaomi Global. Вона продемонструвала роботу функції динамічних шпалер на пристрої. Втім, в цьому випадку мова імовірно йшла про оригінальної моделі з процесором Snapdragon 855 Plus.

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Ціна й дата виходу

Про дату виходу і передбачувану вартість нової ревізії пристрою інформації поки немає. Нагадаємо, що оригінальний Mi Mix Alpha був оцінений Xiaomi в 2 830 доларів (76 120 гривень).