Google Chrome відомий не лише швидкою роботою і великою кількістю корисних розширень, а й своєю "ненажерливістю" щодо ресурсів ПК. Для власників десктопів це не настільки критично, але користувачі ноутбуків при роботі з додатком часом стикаються з прискореним розрядом батареї при перегляді веб-сторінок. Тепер все зміниться.

У браузері Google Chrome з'явиться нова функція, що дозволяє стримати апетити популярного додатка. Ентузіасти порталу The Windows Club виявили в тестовій збірці Google Chrome нову функцію, що скорочує енергоспоживання комп'ютера за рахунок відключення сценаріїв JavaScript (наприклад, відстеження скролінгу) для фонових вкладок.

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Що зміниться

За даними джерела, час роботи тестового лептопа з 36 вкладками збільшилася на 2 години у порівнянні з використанням актуальною стабільної версії браузера. При безперервному відтворенні YouTube-роликів автономність пристрою в тих же умовах виявилася на 36 хвилин більшою, ніж без використання нової функції.



Оновлення також буде доступне для мобільної версії браузера

Автори експерименту припускають, що нововведення з'явиться у складі релізної збірки Chrome 86 як у десктопній, так і у мобільній версіях додатка.

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Що це дасть

Очікується, що впровадження корисної функції дозволить Google значно скоротити розрив у енергоспоживанні між Chrome та рішеннями Apple і Microsoft, які зараз випереджають конкурента за цим показником.