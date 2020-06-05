Оновлення до MIUI 12: які смартфони Xiaomi не отримають нову версію оболонки
Нещодавно китайська компанія Xiaomi офіційно представила нову версію фірмової прошивки MIUI 12. Зараз виробник додав список смартфонів, що вже не отримають оновлення.
Цікаво, що у списку опинилась низка флагманських смартфонів, які були представлені всього два роки тому. Більшість з них працюють на базі топового процесора Snapdragon 845, передає Ferra.
До теми Список пристроїв Xiaomi, що отримають 12 MIUI і Android 11
Смартфони, що не оновляться до MIUI 12:
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 5
Що цікавого у MIUI 12
Нова версія оболонки привносить нові візуальні ефекти, покращений темний режим, а також розширені налаштування щодо конфіденційності. Також оновлення включає систему жестів з Android 10, функцію швидкої відповіді, оновлену анімацію з плавними переходами між горизонтальним і вертикальним режимами, а також динамічними значками додатків, нову універсальну функцію трансляції зображення.
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Також з оновленням смартфони отримають нові фірмові програми "Здоров'я", "Нотатки ", "Камера" тощо.
Стабільна версія MIUI 12 має бути готова вже до кінця червня. Саме тоді має початись оновлення смартфонів.