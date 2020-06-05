Нещодавно китайська компанія Xiaomi офіційно представила нову версію фірмової прошивки MIUI 12. Зараз виробник додав список смартфонів, що вже не отримають оновлення.

Цікаво, що у списку опинилась низка флагманських смартфонів, які були представлені всього два роки тому. Більшість з них працюють на базі топового процесора Snapdragon 845, передає Ferra.

До теми Список пристроїв Xiaomi, що отримають 12 MIUI і Android 11

Смартфони, що не оновляться до MIUI 12:

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Note 5

Що цікавого у MIUI 12

Нова версія оболонки привносить нові візуальні ефекти, покращений темний режим, а також розширені налаштування щодо конфіденційності. Також оновлення включає систему жестів з Android 10, функцію швидкої відповіді, оновлену анімацію з плавними переходами між горизонтальним і вертикальним режимами, а також динамічними значками додатків, нову універсальну функцію трансляції зображення.

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Також з оновленням смартфони отримають нові фірмові програми "Здоров'я", "Нотатки ", "Камера" тощо.

Стабільна версія MIUI 12 має бути готова вже до кінця червня. Саме тоді має початись оновлення смартфонів.