Месенджер Telegram отримав суттєве оновлення: фото і відео
Популярний месенджер Telegram оголосила про випуск великого поновлення. Зокрема, розробники додали нові анімовані емодзі, швидкий перегляд медіа та нові профілі.
- Новий дизайн профілів
Оновлення перетворює профілі в "одну з найбільш функціональних і прекрасних" секцій додатка. Тепер в інформацію про користувача можна додати посилання, відео та фото тощо. Поширені медіа розташовані на сторінці профілю, а щоб збільшити головне фото, потрібно провести до низу.
- Швидкий перегляд медіа
Щоб переглядати фото, потрібно натиснути на лівий чи правий край екрану. А щоб переглянути фото співрозмовника у повноекранному режимі, потрібно просто натиснути на фото.
- Люди поблизу 2.0
Розробники оновили функцію People Nearby. Вона допоможе знайти друзів поблизу або навіть організувати побачення.
Нові функції у Telegram
Також користувач може відкрити свій профіль. Для цього потрібно зайти в "Контакти", а далі "Знайти людей поблизу". Людям, яких ви знайшли через People Nearby, можна відправити повідомлення, подзвонити, переглянути профіль з фотографіями тощо.
Крім того, додаток отримав нові романтичні анімовані емодзі. Це в компанії приурочили до Дня Валентина.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно