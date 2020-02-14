Месенджер Telegram отримав суттєве оновлення: фото і відео

Популярний месенджер Telegram оголосила про випуск великого поновлення. Зокрема, розробники додали нові анімовані емодзі, швидкий перегляд медіа та нові профілі.

Новий дизайн профілів

Оновлення перетворює профілі в "одну з найбільш функціональних і прекрасних" секцій додатка. Тепер в інформацію про користувача можна додати посилання, відео та фото тощо. Поширені медіа розташовані на сторінці профілю, а щоб збільшити головне фото, потрібно провести до низу.

Швидкий перегляд медіа

Щоб переглядати фото, потрібно натиснути на лівий чи правий край екрану. А щоб переглянути фото співрозмовника у повноекранному режимі, потрібно просто натиснути на фото.

Люди поблизу 2.0

Розробники оновили функцію People Nearby. Вона допоможе знайти друзів поблизу або навіть організувати побачення.

Нові функції у Telegram

Також користувач може відкрити свій профіль. Для цього потрібно зайти в "Контакти", а далі "Знайти людей поблизу". Людям, яких ви знайшли через People Nearby, можна відправити повідомлення, подзвонити, переглянути профіль з фотографіями тощо.

Крім того, додаток отримав нові романтичні анімовані емодзі. Це в компанії приурочили до Дня Валентина.

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