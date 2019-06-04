Операційну систему iOS 13 представили офіційно: головні особливості

В рамках щорічної конференції для розробників WWDC 2019 компанія Apple представила нові операційні системи для своїх пристроїв. Найбільш очікуваним анонсом стала iOS 13, яка отримала довгоочікувану темну тему та інші не менш корисні фішки.

Темна тема. Головною зміною iOS 13 стала темна тема. Всі стандартні програми були оновлені та отримали підтримку нової опції. Активувати чорний інтерфейс можна в центрі управління або налаштуваннях.

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Введення тексту. Ще одним довгоочікуваним нововведенням стала підтримка введення тексту свайпом в стандартній клавіатурі. Для цього досить водити пальцем від букви до букви, не відриваючи його від екрана.



iOS 13 представили офіційно

Оптимізація. В черговий раз Apple попрацювала над оптимізацією. Зі сцени розповіли, що розблокування через Face ID буде здійснюватися на 30% швидше, а запуск додатків тепер прискорений вдвічі. Крім того, розмір програмного забезпечення при скачуванні з App Store зменшили на 50%, а "вагу" оновлень – на 60%.



iOS 13 отримала довгоочікувану темну тему

Безпека даних. З метою забезпечити максимальну конфіденційність Apple додала в iOS 13 розширене управління геолокаціями. Так, додаткам можна одноразово дати доступ до місця розташування, а якщо якась програма запитує цю інформацію у фоні, то користувач отримає попередження.



Apple приділила багато уваги приватності та безпеці даних

Також Apple реалізувала можливість авторизації в додатках, на сайтах і в сервісах за допомогою власної платформи. Для цього достатньо підтвердити свою особистість через Face ID, Touch ID або пароль. Завдяки цьому розробники програми або сервісу не будуть отримувати доступ до персональних даних користувача, як якщо б він увійшов через акаунт Google, Facebook або іншої соціальної мережі.

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Якщо ж при реєстрації все ж потрібно вказати електронну пошту, Apple зашифрує її для кожної програми. Завдяки цьому після виходу з облікового запису не приходитиме набридлива реклама і спам.



В iOS 13 буде можливість випадковим чином згенерувати електронну пошту для реєстрації

Siri. З виходом iOS 13 голос для Siri буде моделюватися за допомогою машинного навчання. Завдяки цьому він буде більш природним. При використанні AirPods Siri зможе озвучувати вхідні повідомлення, даючи змогу відразу відповідати на них голосом.

Вбудовані додатки. Разом з системою Apple серйозно оновила багато встановлених додатків. Приміром, "Карти" стали виглядати по-іншому і отримали аналог функції Street View, доступний в картах від Google. З його допомогою можна буде переміщатися по вулицях через панорами. При цьому процес переходу між точками виявиться максимально плавним. Також в цьому режимі відображається інформація про всі заклади та будинки.



Apple Змінила дизайн додатку "Карти"

У "Повідомлення" додали можливість вказувати ім'я і фотографію при відправці людині, якої у вас немає в контактах.

Для фанатів Memoji з'явилася величезна кількість налаштувань для кастомізації зовнішнього вигляду свого віртуального аватара, аж до додавання йому AirPods. На основі Memoji можна створювати стікери, які будуть доступні через стандартну клавіатуру у всіх додатках і на всіх пристроях.



Нові стікери в iOS 13

В додаток камери додали нові ефекти для режиму портретного освітлення і можливість регулювання їх інтенсивності. За запевненням Apple, можна домогтися ефекту наближення і віддалення джерел світла від моделі.

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Стандартний додаток "Фото" отримав повністю новий редактор фотографій з можливістю регулювання важливих параметрів. Крім того, редагування разом з різними фільтрами також є і для відео. Окрім того, в галереї з'явився новий спосіб відображення фотографій і відео по днях, місяцях і роках з демонстрацією найважливіших подій.



В iOS 13 з'явиться чимало можливостей для редагування фото та відео

Дата виходу. Реліз iOS 13 та iPadOS очікується восени з виходом нових iPhone. iOS 13 отримають власники всіх iPhone починаючи з iPhone 6S та iPhone SE, а також володарі нового iPod touch сьомого покоління. iPadOS буде доступна для всіх моделей починаючи з iPad Air 2 і iPad mini 4.

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