Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона

Серед безлічі смартфонів на ринку часто з’являються пристрої, які дійсно важко залишити без уваги. Саме таким став новенький OPPO Find X2, який вразив не лише своїм залізом, але й низкою унікальних та корисних функцій.

Технічні характеристики

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Розпочнемо з технічних характеристик. Як і належить флагманському смартфону OPPO Find X2 отримав потужний процесор Qualcomm Snapdragon 865, який у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті та відеопроцесором Adreno 650 забезпечують прекрасний користувацький досвід під час звичайної роботи зі смартфоном та ігор. Вбудоване сховище тут представлене накопичувачем на 256 ГБ.

До слова, в OPPO Find X2 6,7-дюймовий QHD+ дисплей із роздільною здатністю 3168х1440 точок, що також неабияк згодиться під час мобільного геймінгу.

Основна камера складається із трьох датчиків:

головний з роздільною здатністю 48 Мп (діафрагма – f/ ​​1,7)

додатковий надширококутний на 12 Мп

телевік – 13 Мп, що забезпечує 10-кратний гібридний і 60-кратний цифровий зум

Роздільна здатність фронтальної камери 32 Мп. Її вбудували у невеличку "дірку" вгорі екрану.



OPPO Find X2 виконаний в цікавих кольорах

OPPO Find X2 оснащений акумулятором ємністю 4200 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 65 Вт, що дає змогу повністю зарядити пристрій за 38 хвилин.

Сканер відбитків пальців виробник розташував під дисплеєм, також є можливість розблокування за допомогою сканування обличчя. Обидва способи дуже швидкі і пристрій розблоковується без значних затримок.

Дизайн

OPPO Find X2 отримав справді преміальний дизайн. Хоча зараз вже нікого не здивуєш загнутими краями дисплея, в цьому смартфоні вони додають пристрою витонченості. До того ж, завдяки такому рішенню вдалося максимально мінімізувати рамки навколо дисплея: вони тут помітні лише зверху та знизу, при цьому не виглядають масивними. Як вже згадувалося, також на дисплеї є невелика "дірка", в якій розмістили фронтальну камеру.

Дизайн смартфона OPPO Find X2: фотогалерея / 24 канал

Щодо корпусу, то він виконаний із кераміки та алюмінія і виглядає дуже красиво. До нас на огляд потрапив смартфон в зелено-синьому градієнтному забарвленні і такий колір виглядає дійсно дуже свіжо.

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Однак, хотілося б відзначити і невеликий мінус такого дизайну. Як часто буває з подібними матеріалами на них залишаються відбитки пальців і навіть задню частину пристрою доводиться часто протирати. Вирішується така проблема дуже просто – чохол. До того ж, в комплекті виробник поставляє окрім зарядки та навушників, прозорий чохол.



В комплекті зі смартфоном іде прозорий чохол



Комплектація OPPO Find X2

Звичного 3,5-міліметрового роз’єму під навушники тут немає, тому доведеться або придбати перехідник, або ж бездротові навушники. В якості роз’єму під зарядний пристрій тут вже звичний Type-C.

Камери

Перейдемо до фотоможливостей новинки. Камера тут дійсно хороша і може навіть позмагатися за звання однієї з найкращих на ринку.



OPPO Find X2 отримав потрійну основну камеру

Детальні характеристики:

Основна камера 48 Мп: матриця Sony IMX586 / розмір матриці 1 / 2.0 "/ діафрагма f / 1.7 / 6 лінз / Режим Ultra Night Mode 3.0 / Функція ультрастабілізації відео

Кінооб'єктив 12 Мп: матриця Sony IMX708 / розмір матриці 1 / 2.4 "/ діафрагма f / 2.2 / 6 лінз / кут огляду 120 градусів / макрозйомка на відстані 3 сантиметрів / Режим Ultra Night Mode 3.0 / ультрастабільне відео в режимі Pro

Телеоб'єктив 13 Мп: діафрагма f / 2.4 / 5-елементний об'єктив / 5-кратний гібридний зум / 20-кратний цифровий зум / Режим Ultra Night 3.0

Як це працює на практиці? Знімки виходять у високій якості та з коректною передачею кольору. Кольори на знімках яскраві та насичені, однак, не занадто. Таким чином камера максимально натурально передає все те, що ви знімаєте.

Звичайний / ширококутний режим на OPPO Find X2: фотогалерея / 24 канал



Зйомка на основну камеру



Портретний режим

Знімки в нічному режимі також виходять збалансованими та з мінімальними шумами.

Звичайний та нічний режим на OPPO Find X2 / 24 канал

Під час максимального зуму якість картинки значно втрачається, однак як фінальний результат ви не отримуєте просто розмиту пляму на екрані. Об'єкти залишаються чіткими та достатньо деталізованими.

20-кратний цифровий зум на OPPO Find X2 / 24 канал

Також хотілося б відзначити режим SlowMo. Звично, що під час сповільненої зйомки дуже втрачається якість картинки. Однак, на OPPO Find X2 якість сповільненого відео залишається на досить прийнятному рівні.

Сповільнене відео на OPPO Find X2: дивіться відео

32-мегапіксельна фронтальна камера також показала себе достойно. Тут хотілося б відзначити портретний режим: фото виходять навіть кращими, ніж деякі, зроблені на основну камеру бюджетних пристроїв.



Фото на фронтальну камеру

Важливо! Фото в оригінальній роздільній здатності можна переглянути за посиланням.

Унікальні функції

Серед унікальних функцій, перш за все, відзначимо 120 Гц дисплей. Плавність картинки та максимальний комфорт навіть від скролінгу сторінок в мережі – ось такі перші враження. Особливо ця функція згодиться мобільним геймерам. Завдяки такому рішенню ви точно засядете на довго просто насолоджуючись плавністю ігрового процесу.

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Щодо геймерських можливостей пристрою, то OPPO Find X2 демонструє дуже високу продуктивність навіть в ресурсоємних тайтлах. Так виходить головним чином завдяки вдалому поєднанню заліза.

Ще одна особливість пристрою, яку хотілося б відзначити, – програмна. На OPPO Find X2 є чудова програма OPPO Relax, яка допомагає заспокоїтися та помедитувати після тяжкого дня. Тут є різні режими і відповідно різні способи релаксу: можна обрати техніку дихання чи просто послухати заспокійливу музику. Тяжко засинаєте? Тут є підбірка, яка допоможе вам розслабитися і поринути у світ сновидінь.

Функція OPPO Relax: дивіться відео

Загальні враження від користування

Загалом OPPO Find X2 залишив після себе лише позитивні враження. В ньому є все, що необхідно і все це запаковано в дуже привабливий корпус. Смартфон чудово підійде тим, хто полюбляє мобільну фотографію, хто звик до максимальної продуктивності в іграх, хто хоче просто скролити соцмережі та переглядати відео на YouTube, а також тим, хто цінує в смартфоні лаконічний та витончений дизайн.

Ціна

В Україні OPPO Find X2 коштує в діапазоні від 23 799 – 29 999 гривень. В основному ціна залежить від магазину та кольору смартфона.

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