Анонс флагманського смартфона Oppo Find X2: топовий дисплей та потужна камера

Компанія Oppo офіційно представила нову лінійку флагманських смартфонів Oppo Find X2 і Oppo Find X2 Pro. Обидві моделі отримали 60-кратний зум, а також дисплей з частотою оновлення зображення 120 Гц.

Oppo Find X2

Працює на базі нового топового процесора Qualcomm Snapdragon 865. Звичайно, він теж має підтримку мережі 5G.

Дисплей можна вважати однією з фішок цієї новинки. Він отримав діагональ на 6,67 дюйма та роздільну здатність 3168х1440 пікселів. При цьому максимальна частота оновлення зображення становить 120 Гц. Це рекордний показник на ринку. Саме таку частоту отримали нові смартфони Samsung Galaxy S20.

Оперативної пам’яті тут передбачено 12 ГБ, а накопичувач – 256 ГБ.

Ціна Oppo Find X2 стартує від 1000 євро

Основна камера складається із трьох датчиків:

Головний з роздільною здатністю 48 Мп (діафрагма – f/ ​​1,7)

Додатковий надширококутний на 12 Мп

Телевік – 13 Мп, що забезпечує 10-кратний гібридний і 60-кратний цифровий зум

Роздільна здатність фронтальної камери 32 Мп. Її вбудували у невеличку "дірку" вгорі екрану.

Oppo Find X2 оснащений акумулятором ємністю 4200 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

Oppo Find X2 отримав 3 камери

Oppo Find X2 Pro

Отримав такий же набір камер, процесор та дисплей. Відмінною є ємність батареї – у Pro-версії вона більша – 4260 мАг.

Ще одна відмінність – захист від води. Oppo Find X2 має захист за стандартом IP54, а от Oppo Find X2 захищений за стандартом IP68, тобто його можна занурювати під воду на глибину 50 метрів.

З коробки обидва смартфони працюють під управлінням Android 10 з графічною оболонкою ColorOS 7.1.

Ціна

Oppo Find X2 оцінений у 999 доларів (27,6 тисяч гривень)

За Oppo Find X2 Pro потрібно буде заплатити 1199 євро (33 тисячі гривень).

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