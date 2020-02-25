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OPPO готує смартфон із сімома камерами: фото

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OPPO готує смартфон із сімома камерами / LetsGoDigital

Смартфон Nokia 9 Pure View свого часу став рекордсменом із кількості датчиків основної камери, але незабаром його досягнення може перевершити новий девайс компанії OPPO. Китайський вендор запатентував смартфон, який отримає 7 модулів основної камери.

7 модулів камери

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Згідно з опублікованим документом, блок камер неанонсованого пристрою розташується по центру задньої кришки і буде злегка виступати над її поверхнею.

Візуально можна визначити, що кожен датчик оснащений спеціальним набором лінз для конкретного завдання: від макрозйомки до далекофокусної фотографії. Примітно, що спалах також розташований в області модуля, а не винесена за його межі.

 

 

Інші характеристики

Дисплей смартфона, в свою чергу, мало чим відрізняється від більшості сучасних смартфонів. Згідно з опублікованою порталом LetsGoDigital серією концепт-рендерів, створених на основі патентної документації, новинка отримає порт USB Type-C, а також традиційні апаратні кнопки включення і регулювання гучності на бічних гранях корпусу моделі.

За наявною інформацією, смартфон дебютує в лінійці OPPO Reno.

Технічні характеристики, можлива дата анонса і ціна незвичайного камерофона виробником не оголошені.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Oppo Розробки Новини Техно Смартфони
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