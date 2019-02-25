Oppo показала смартфон з унікальною камерою

Китайський бренд Oppo показав унікальну камеру з 10-кратним оптичним зумом. Цю камеру показали на прототипі засекреченого смартфона, який повинні презентувати не раніше літа.

Як пише видання Mashable, у центрі уваги на виставці MWC 2019 опинились гучні смартфони – Samsung Galaxy Fold та Huawei Mate X. У той же час прототип від Oppo незаслужено залишився поза увагою. Хоча ця розробка більш практична для звичайного користувача - камеру з рекордним 10-кратним оптичним збільшенням.

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Що відомо про новинку. Oppo показала цю камеру на прототипі засекреченого смартфона. Цей унікальний модуль складається з трьох об'єктивів, – 48-мегапіксельної основної лінзи, ширококутної лінзи, що дорівнює 16-мм об'єктиву, і телефотокамери, еквівалентної 160-мм об'єктиву.

Унікальна камера Oppo

Як пояснили розробники, цю технологію вдалося реалізувати завдяки системі перископа і призми, яку інженери Oppo застосовували в першому 5-кратному оптичному зумі кілька років тому.

Для прикладу, смартфони з однією із найкращих камер на ринку – iPhone Xs і Galaxy S10 – маю тільки дворазовий оптичний зум. Смартфон з найкращою камерою у світі – Huawei P20 Pro – має 5-кратне збільшення.

10x optical zoom is overkill on a phone... but at least someone is doing it! Good on Oppo for trying #mwc2019 pic.twitter.com/tDx1xxwesX — Raymond Wong (@raywongy) 23 лютого 2019 р.

Інші характеристики наразі не повідомляють. Детальніше про новинку в Oppo обіцяють розказати лише через кілька місяців.

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