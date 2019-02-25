Oppo показала смартфон з унікальною камерою

154 Читать новость на русском
Oppo показала камеру з 10-кратним зумом
Oppo показала камеру з 10-кратним зумом / mashable.com

Китайський бренд Oppo показав унікальну камеру з 10-кратним оптичним зумом. Цю камеру показали на прототипі засекреченого смартфона, який повинні презентувати не раніше літа.

Як пише видання Mashable, у центрі уваги на виставці MWC 2019 опинились гучні смартфони – Samsung Galaxy Fold та Huawei Mate X. У той же час прототип від Oppo незаслужено залишився поза увагою. Хоча ця розробка більш практична для звичайного користувача - камеру з рекордним 10-кратним оптичним збільшенням.

Читайте також:  Як знімає камера смартфона Nokia 9 PureView: неймовірне фото

Що відомо про новинку. Oppo показала цю камеру на прототипі засекреченого смартфона. Цей унікальний модуль складається з трьох об'єктивів, – 48-мегапіксельної основної лінзи, ширококутної лінзи, що дорівнює 16-мм об'єктиву, і телефотокамери, еквівалентної 160-мм об'єктиву.

Унікальна камера Oppo

Унікальна камера Oppo

Як пояснили розробники, цю технологію вдалося реалізувати завдяки системі перископа і призми, яку інженери Oppo застосовували в першому 5-кратному оптичному зумі кілька років тому.

Для прикладу, смартфони з однією із найкращих камер на ринку – iPhone Xs і Galaxy S10 – маю тільки дворазовий оптичний зум. Смартфон з найкращою камерою у світі – Huawei P20 Pro – має 5-кратне збільшення.

Інші характеристики наразі не повідомляють. Детальніше про новинку в Oppo обіцяють розказати лише через кілька місяців.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Я не бита на політичній арені, – MARUV гостро прокоментувала відмову від Євробачення-2019
сьогодні
4519
Теги: Техно Новини Техно Oppo Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
сьогодні 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
872
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2543
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
999
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
672
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
504
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук