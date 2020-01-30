Oppo випустить власний смарт-годинник – з’явилось його зображення
Китайський виробник Oppo, добре відомий випуском смартфонів, працює над ще одним девайсом. Це має бути фірмовий розумний годинник. В мережі з’явилось зображення майбутньої новинки – і він дуже нагадує Apple Watch.
Відомий китайський інсайдер Ice Universe опублікував офіційний пресрендер цього розумного годинника.
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Що відомо
Як свідчить знімок, майбутній смарт-годинник буде дуже схожий на Apple Watch, принаймні дизайном. У новинки буде прямокутний корпус, дисплей з закругленими краями, дві кнопки управління, а також мікрофон для розмов.
Щодо характеристик, то поки детальної інформації немає. Ймовірно, новинка буде мати слот для SIM-карти (можливо, eSIM).
Коли побачимо
Джерела повідомляють, що новинку мають представити у першій половинні 2020 року. Можливо презентація відбудеться в рамках виставки MWC 2020 на Барселоні.
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