OPPO визначилася із датою презентації найтоншого 5G-смартфона

Слідом за технічними характеристиками майбутнього смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G в мережі зявилась інформація про дату анонсу новинки. Згідно з даними, анонс найтоншого смартфона із підтримкою мерез п’ятого покоління відбудеться до кінця 2019 року.

Дата анонсу

До теми: OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики та дата презентації найтоншого 5G-смартфона

Смартфони OPPO Reno 3 5G та Reno 3 Pro 5G представлять вже через два тижні – 26 грудня.

Особливості

Фішками старшої моделі стануть корпус товщиною всього 7,7 міліметра, акумулятор на 4000 мАг і основна камера з роздільною здатністю сенсорів 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп і 2 Мп. "Серцем" пристрою стане мобільна платформа Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом.



OPPO Reno 3 5G та Reno 3 Pro 5G представлять 26 грудня

Обидві новинки отримають фірмову прошивку ColorOS 7, продуктивність якої, за заявою розробників, зросла на 25% порівняно з попередньою версією.

Кольори

У мережі також з'явилися нові рендери ґаджетів, що демонструють варіанти забарвлення їх корпусів.

Ціни

Вартість новинок вендором як і раніше не повідомляється.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно