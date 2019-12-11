OPPO визначилася із датою презентації найтоншого 5G-смартфона

219 Читать новость на русском
OPPO Reno 3 Pro 5G: дата анонсу / Фото з вільних джерел

Слідом за технічними характеристиками майбутнього смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G в мережі зявилась інформація про дату анонсу новинки. Згідно з даними, анонс найтоншого смартфона із підтримкою мерез п’ятого покоління відбудеться до кінця 2019 року.

Дата анонсу

До теми: OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики та дата презентації найтоншого 5G-смартфона

Смартфони OPPO Reno 3 5G та Reno 3 Pro 5G представлять вже через два тижні – 26 грудня.

Особливості

Фішками старшої моделі стануть корпус товщиною всього 7,7 міліметра, акумулятор на 4000 мАг і основна камера з роздільною здатністю сенсорів 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп і 2 Мп. "Серцем" пристрою стане мобільна платформа Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом.


OPPO Reno 3 5G та Reno 3 Pro 5G представлять 26 грудня

Обидві новинки отримають фірмову прошивку ColorOS 7, продуктивність якої, за заявою розробників, зросла на 25% порівняно з попередньою версією.

Кольори

У мережі також з'явилися нові рендери ґаджетів, що демонструють варіанти забарвлення їх корпусів.

 

 

Ціни

Вартість новинок вендором як і раніше не повідомляється.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Пробне ЗНО-2020: стали відомі ціна, дати реєстрації та іспитів
сьогодні
6914
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Oppo
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:03 Огляд Xiaomi Mi Watch: всі секрети розумного годинника
Назар Токар 2202
10 грудня 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 1162
10 грудня 13:11 Як їсти авокадо та що таке томос – топ-запити українців в Google у 2019 році
Ірина Полицька 1412
9 грудня 21:04 Як проводити менше часу зі смартфоном – кілька цікавих порад
Назар Токар 1318
9 грудня 07:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
Ірина Полицька 1096
Новини
Більше новин
Залиште відгук