Oppo запатентувала дуже дивний смартфон із ще одним висувним дисплеєм

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Oppo запатентувала дуже дивний смартфо
Oppo запатентувала дуже дивний смартфо / nl.letsgodigital.org

Китайська компанія Oppo запатент4увала новий дизайн смартфона, який матиме 2 екрани. Перший буде основним. А інший висуватиметься за принципом висувної фронтальної камери.

Як інформує LetsGoDigital, цей прототип журналісти знайшли на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

У патенті бачимо два варіанти висувного екрану. Перший пристрій має додатковий екран, який захований у верхній частині корпусу. У другій моделі він знаходиться збоку. Подібна конструкція нагадує смартфони з бічної QWERTY-клавіатурою.

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Як це пригодиться користувачеві. Наразі не зрозуміла мета такої розробки. Можливо це буде ігровий смартфон і другий екран відіграватиме роль консолі. Також можна припустити, що цей смартфон стане відповіддю Oppo на складні смартфони, які представили Samsung та Huawei.

Oppo запатентувала дуже дивний смартфон

Патент Oppo має два варіанти висувного екрану  

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Теги: Oppo Новини Техно Техно Смартфони
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