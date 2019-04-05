Oppo запатентувала дуже дивний смартфон із ще одним висувним дисплеєм

Китайська компанія Oppo запатент4увала новий дизайн смартфона, який матиме 2 екрани. Перший буде основним. А інший висуватиметься за принципом висувної фронтальної камери.

Як інформує LetsGoDigital, цей прототип журналісти знайшли на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

У патенті бачимо два варіанти висувного екрану. Перший пристрій має додатковий екран, який захований у верхній частині корпусу. У другій моделі він знаходиться збоку. Подібна конструкція нагадує смартфони з бічної QWERTY-клавіатурою.

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Як це пригодиться користувачеві. Наразі не зрозуміла мета такої розробки. Можливо це буде ігровий смартфон і другий екран відіграватиме роль консолі. Також можна припустити, що цей смартфон стане відповіддю Oppo на складні смартфони, які представили Samsung та Huawei.

Патент Oppo має два варіанти висувного екрану

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