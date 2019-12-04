Орбітальний готель для космічних туристів Aurora запрацює в 2024 році

Компанія Orion Span назвала терміни початку візитів для гостей готелю Aurora Station – космічного корабля у формі капсули розміром з бізнес-джет. Проєкт стартує в 2024 році, якщо не завадять застарілі закони.

Відпочинок на орбіті для заможних людей, яким набридли звичайні земні види, скоро стане реальністю. Принаймні в цьому переконують нас рекламні презентації низки приватних компаній, які поспішають відкрити перший космічний готель. Серед них і Orion Span.

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Орбітальний готель

Компанія обіцяє відкрити готель на орбіті в 2024 році. Він буде невеликим – станція розрахована на п'ятьох гостей, які проведуть в невагомості 12 днів. Програма розваг для туристів запланована досить щільна – окрім гри в настільний теніс в невагомості і милування сходами та заходами вони допомагатимуть у проведенні наукових експериментів, повідомляє Trust.

Ціна

Коштуватиме такий тур – 9,5 мільйонів доларів. За словами засновника компанії Френка Бангера, близько 30 осіб вже висловили бажання відпочити на орбіті і внесли депозит в розмірі 80 тисяч доларів.

Ми не бачили подібного ажіотажу з приводу космосу з часів "Аполлона",

– заявив він.

Однак, крім технічних складнощів з реалізацією цих планів, компанії на кшталт Orion Span зустрічаються з юридичними перепонами.

Закони космосу

Життя далеко від Землі регулюється здебільшого Договором про космос 1967 року, який забороняє країнам пред'являти права на космічний простір та небесні тіла, але дозволяє використовувати їх з мирною метою – що відкриває шлях для бізнесу.

Але для того щоб відкрити космічний готель, приватні компанії повинні отримати дозвіл на свою діяльність від держави – зазвичай тієї, де вони зареєстровані. Уповноважені органи повинні проводити регулярну інспекцію діяльності кожної станції.



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Крім того, всі країни, які брали участь у створенні та запуску такої станції, відповідальні за шкоду, яку вона може завдати – наприклад, якщо зіткнеться з супутником. Така відповідальність може відлякати держструктури від підтримки подібних приватних підприємств.

Багнер стверджує, що закони та правила, що існують сьогодні, застаріли і заважають потенційним власникам орбітальних баз відпочинку.

Наприклад, оскільки у станції є двигуни, які допомагають їй залишатися на орбіті, вона підпадає під категорію товарів військового призначення, які заборонено продавати іншим державам. Ці правила підходять для балістичних ракет, але вони не повинні мати відношення до індустрії туризму та розваг, переконаний бізнесмен.

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