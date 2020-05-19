У Росії впав метеорит: користувачі публікують відео

У ніч на 19 травня в Канську (Красноярський край Росія) впав метеорит. Подію зафіксували камери спостереження і авторегистратори. Тож зараз в мережі є чимало роликів, на яких можна побачити падіння.

На відео можна побачити, як у небі летить яскравий об'єкт. У цей момент очевидці ще й почули гучний звук.

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Детальніше про інцидент

"Над моєю головою пролетів метеорит, та так, що освітив весь двір. Через хвилину пролунав сильний вибух звуковою хвилею", – цитує місцеву мешканку видання "Проспект миру".

Цікаво, що яскравий спалах побачили не лише у Канську, але й в інших районах Красноярського краю.

Метеорит в Росії, 18 травня: відео

Метеорит побачили в Росії у ніч з 18 на 19 травня. Об’єкт з’явився у небі приблизно о 22:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом). Метеорит рухався з великою швидкістю.

Чи була загроза

Директор обсерваторії Іркутського державного університету Сергій Язєв додав, що метеорит, найімовірніше, згорів в атмосфері нашої планети, тому до землі не долетів. За його прогнозом, при входженні в атмосферу цей об’єкт міг важити кілька кілограмів, але після проходження атмосфери від нього залишився максимум камінець, розміром з яблуко. Тож панікувати через його падіння точно не варто.

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