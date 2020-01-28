Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати

Якщо ви пам’ятаєте паролі всіх своїх облікових записів, то або у вас геніальна пам’ять, або ваші паролі занадто прості. Ще складніше — придумати насправді складний пароль, який ще й має бути окремим для кожного сервісу.

Для цього ми рекомендуємо користуватися менеджерами паролів, які все збережуть для вас.

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Чи знаєте ви, що в Google Chrome вже є такий вбудований менеджер?

Менеджер паролів у браузері зазвичай питає вас, чи зберігати створений пароль при першому вході на будь-якому сайті. Після цього менеджер паролів зберігає його безпосередньо в браузер та в зашифрованому вигляді завантажує до вашого профілю на Google (якщо у вас увімкнена синхронізація акаунту).

Окрім того, менеджер паролів запропонує вам згенерувати надійний пароль при реєстрації. Усі паролі зберігаються в зашифрованому вигляді, та ви можете керувати ними вручну. Щоби побачити збережені паролі, вам треба буде ввести адміністраторський пароль вашого комп’ютеру або пароль вашого облікового запису Google.

Як знайти менеджер паролів Google Chrome

Щоби відкрити менеджер, натисніть на значок свого профілю у верхньому правому куті вікна браузера на комп’ютері.

Як налаштувати менеджер паролів Google Chrome

У меню виберіть "Паролі".

Так виглядає менеджер паролів Google Chrome

Тут можна керувати автоматичним входом та пропозиціями щодо збереження паролів. Щоби побачити потрібний пароль, знайдіть його в списку й натисніть на значок з оком праворуч. Після авторизації браузер покаже вам цей пароль, який ви зможете скопіювати.

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Система підкаже, які паролі надійніші

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